Carrasso 9 ay sonra siftah yapacak

Erdinç Şahin

’ınyedek olarak transfer ettiğipazartesi günü ligdekimücadelesinde Sarı- Kırmızılı ekibin kalesini koruyacak.36 yaşındaki Fransız eldiven şu ana kadarformasını sadece kupadakisınavında giydi. Tecrübeli kaleci yarın kupadakimaçında da büyük ihtimalle ilk 11’de görev yapacak., son lig maçını ise Bordeaux formasıyla 9 ay önce, 20 Mayıs’ta Lorient’e karşı oynamış ve mücadele 1-1 sonuçlanmıştı. Tecrübeli eldivenin bu kez nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu.