Carrasso 9 ay sonra siftah yapacak

Galatasaray
’ın Muslera’ya
yedek olarak transfer ettiği Cedric Carrasso,
pazartesi günü ligdeki Antalyaspor
mücadelesinde Sarı- Kırmızılı ekibin kalesini koruyacak.
36 yaşındaki Fransız eldiven şu ana kadar Galatasaray
formasını sadece kupadaki Sivas Belediye
sınavında giydi. Tecrübeli kaleci yarın kupadaki Konya
maçında da büyük ihtimalle ilk 11’de görev yapacak.
Carrasso
, son lig maçını ise Bordeaux formasıyla 9 ay önce, 20 Mayıs’ta Lorient’e karşı oynamış ve mücadele 1-1 sonuçlanmıştı. Tecrübeli eldivenin bu kez nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu.
Erdinç Şahin