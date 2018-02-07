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Carrasso 9 ay sonra siftah yapacak

36 yaşındaki Carrasso, Muslera’nın cezası nedeniyle pazartesi günü ligdeki Antalyaspor maçında ilk 11’de oynayacak. Tecrübeli file bekçisi en son lig maçına 9 ay önce Bordeaux formasıyla çıkmıştı

Carrasso 9 ay sonra siftah yapacak
Galatasaray’ın Muslera’ya yedek olarak transfer ettiği Cedric Carrasso, pazartesi günü ligdeki Antalyaspor mücadelesinde Sarı- Kırmızılı ekibin kalesini koruyacak.

36 yaşındaki Fransız eldiven şu ana kadar Galatasaray formasını sadece kupadaki Sivas Belediye sınavında giydi. Tecrübeli kaleci yarın kupadaki Konya maçında da büyük ihtimalle ilk 11’de görev yapacak.

Carrasso, son lig maçını ise Bordeaux formasıyla 9 ay önce, 20 Mayıs’ta Lorient’e karşı oynamış ve mücadele 1-1 sonuçlanmıştı. Tecrübeli eldivenin bu kez nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu.


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