Carrefoursa İstanbul Bayrampaşa'daki arazisini 145 milyon liraya sattı

Adem Özdoğan

Arazide Carrefoursa hipermarket, otopark ve ticaret merkezi yer alıyor. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. mülkiyetinde olan taşınmazın 28 Şubat 2018 tarihinde 134 milyon lira+KDV (toplam 145.000.000-TL) bedelle ile Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Avrupa Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu'na satıldığı belirtildi.Açıklamada, SPK lisanslı bir değerleme şirketi tarafından 08.01.2018 tarihinde ilgili gayrimekule ilişkin değerleme raporu düzenlendiği ve değerleme raporu ile belirlenen bedelin KDV hariç 133.690.000-TL olduğu ifade edildi.