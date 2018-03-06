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Carrefoursa İstanbul Bayrampaşa'daki arazisini 145 milyon liraya sattı

Carrefoursa, Bayrampaşa'da bulunan 63 dönümlük arazisini 145 milyon liraya Re-Pie Gayrimenkul'e sattı

06 Mart 2018, Salı 17:15
Carrefoursa İstanbul Bayrampaşa'daki arazisini 145 milyon liraya sattı
Arazide Carrefoursa hipermarket, otopark ve ticaret merkezi yer alıyor. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. mülkiyetinde olan taşınmazın 28 Şubat 2018 tarihinde 134 milyon lira+KDV (toplam 145.000.000-TL) bedelle ile Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Avrupa Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu'na satıldığı belirtildi.

Açıklamada, SPK lisanslı bir değerleme şirketi tarafından 08.01.2018 tarihinde ilgili gayrimekule ilişkin değerleme raporu düzenlendiği ve değerleme raporu ile belirlenen bedelin KDV hariç 133.690.000-TL olduğu ifade edildi.



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