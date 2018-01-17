Cartoon Network’ün Sıradışı Hayal Gücü Stüdyosu Emaar Square Mall’da

Çocuklar Emaar Square Mall’da eğlenirken öğreniyor

Emaar Square Mall

Mine Bozkurt

Anadolu Yakası’nın yepyeni yaşam merkezi Emaar Square Mall, 19 Ocak – 04 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek sömestr tatilinde Cartoon Network’ün kuracağı Hayal Gücü Stüdyosu (Imagination Studio) alanı ile çocuklara sınırsız eğlence sunacak.Çocuklar en sevdikleri Cartoon Network sahnesini seçerek o karakterlerin dünyasına girerken, artırılmış gerçeklik ile kendilerini Ben 10 karakterlerinden birine dönüştürebilecek. Aynı zamanda Seslendirme Stüdyosu’nda sevdikleri karakterlere de kendi seslerini verecekler.Sadece eğlence değil, çocukların yaratıcılıklarını da geliştirebilecekleri etkinliklerin olacağı Cartoon Network Hayal Gücü Stüdyosu alanında çocuklar 4 farklı Cartoon Network karakterini tablet bilgisayarlar üzerinden boyarken, “Storyboard” etkinliği ile yarım kalan hikayeleri tamamlayacaklar.Emaar Square Mall’da kurulacak Cartoon Network Hayal Gücü Stüdyosu’nda çocuklar için en ilginç aktivitelerden biri ise “stop motion atölyesi” olacak. Bu aktivitede çocuklar basit stop motion teknikleri öğrenecekler ve yaptıkları çalışmalar aktivite sonunda mail yolu ile onlara gönderilecek.Dünyanın önde gelen gayrimenkul geliştirme şirketlerinden Emaar Properties PJSC, alışveriş merkezleri ve perakendenin yanı sıra, turizm, konaklama ve eğlence sektörlerindeki yetkinlikleriyle tanınıyor. 25 milyonu Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) toplam 190 milyon m2 arazi stoğuna sahip.Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa ile en büyük alışveriş ve eğlence destinasyonu The Dubai Mall gibi ikonik işlere imza atan Emaar Properties, farklı yaşam tarzlarını üst düzey bir yaklaşımla bir araya getiren iş modeliyle, 20 yıldır dünya çapında gayrimenkul projeleri geliştiriyor.İş modelini, BAE’nin dışına çıkararak Ortadoğu, Kuzey Afrika, Hint Yarımadası, Güney Asya, ABD ve Avrupa’ya taşıyan Emaar Properties, iştiraki Emaar Türkiye aracılığıyla 2006 yılından bu yana ülkemizde de faaliyet gösteriyor.Türkiye’ye 2,5 milyar doların üzerinde yatırım yapan şirketin son projesi Emaar Square ise Emaar Properties’in Türkiye’ye güvenini temsil eden dev bir karma proje. Projede, alışveriş ve yaşam merkezi Emaar Square Mall’un yanı sıra, binin üzerinde konut ve kiralanabilen ofisler de bulunuyor. Emaar’ın geliştirdiği markalardan The Address Hotel ise 2018’de hizmete girecek.