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CASA uçağı nedir? CASA CN 235 eğitim uçağının teknik özellikleri

Isparta'da, askeri eğitim ve ve nakliye uçağı olarak bilinen CASA CN 235 uçağının düşmesi sonucu 3 askerimiz şehit oldu. CASA CN 235 uçağının teknik özellikleri nelerdir? İşte, CASA uçağı hakkında bilinmesi gerekenler

17 Ocak 2018, Çarşamba 16:05
CASA uçağı nedir? CASA CN 235 eğitim uçağının teknik özellikleri
CASA CN-235, İspanyol CASA ve Endonezyalı IPTN firmalarının ürettiği bir hafif nakliye uçağı. Türkiye'de lisansları alınarak TUSAŞ tarafından üretilmektedir.

11 Kasım 1983 yılında üretilmeye başlanmıştır.1 Mart 1988’de hizmete girmiştir. En büyük kullanıcı Türkiye’dir.  Envanterinde 52 tane CN-235 vardır.

1991 yılından beri Türk Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır. TUSAŞ tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için de üretilmiştir.

CASA CN 235'İN GENEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mürettebat: 2
Kapasite: 44 kişi
Yükleme sınırı: 5,950 kg
Uzunluk: 21.40 m (
Kanat açıklığı: 25.81 m 
Yükseklik: 8.18 m 
Kanat alanı: 59.10 m² 
Airfoil: NACA 653-218
Boş ağırlık: 9,800 kg
Kullanışlı ağırlık: 48.54 m3
Maksimum kalkış ağırlığı: 16,500 kg 
Güç ünitesi: 2× General Electric CT7-9C3 turboprops, 1,750 shp (Her biri)



Performans

Seyir hızı: 454 km/h
Menzil: 5,055 km
Servis tavanı: 7,620 m 
Tırmanma oranı: 7.8 m/s 


 

TSK BÜNYESİNDEKİ BAZI UÇAKLAR 2014 YILINDA MODERNİZE EDİLMİŞTİ


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen 'MELTEM-II Projesi' kapsamında modernize edilen CASA tipi deniz karakol uçakları, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Deniz Hava Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törenle 2014 yılında Deniz Kuvvetleri bünyesine katımıştı.

CASA CN235 -100 M tipi uçak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin tesislerinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından modernize edilerek son teknolojik cihazlarla donatılıp Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmişti.

Proje kapsamında modernize edilen deniz karakol uçakları üst olarak Kartepe'deki Deniz Hava Komutanlığı'nın emrine verilmişti.

Maliyeti 380 milyon dolar olan projede yüzde 35’inden fazlası yerli katkıyla yapılmış HAVELSAN, TUSAŞ, ASELSAN VE MILSOFT gibi yerli firmalardan yararlanılmıştı.


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