CASA uçağı nedir? CASA CN 235 eğitim uçağının teknik özellikleri

CASA CN 235'İN GENEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

TSK BÜNYESİNDEKİ BAZI UÇAKLAR 2014 YILINDA MODERNİZE EDİLMİŞTİ

Yusuf Cevahir

, İspanyol CASA ve Endonezyalı IPTN firmalarının ürettiği bir. Türkiye'de lisansları alınaraktarafından üretilmektedir.11 Kasım 1983 yılında üretilmeye başlanmıştır.1 Mart 1988’de hizmete girmiştir. En büyük kullanıcı Türkiye’dir. Envanterinde 52 tane CN-235 vardır.1991 yılından beri Türk Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır. TUSAŞ tarafındanveiçin de üretilmiştir.44 kişi5,950 kg25.81 m8.18 m59.10 m²NACA 653-2189,800 kg48.54 m316,500 kg2× General Electric CT7-9C3 turboprops, 1,750 shp (Her biri)454 km/h5,055 km7,620 m7.8 m/sDeniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen 'MELTEM-II Projesi' kapsamında modernize edilen CASA tipi deniz karakol uçakları, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Deniz Hava Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törenle 2014 yılında Deniz Kuvvetleri bünyesine katımıştı.CASA CN235 -100 M tipi uçak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin tesislerinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından modernize edilerek son teknolojik cihazlarla donatılıp Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmişti.Proje kapsamında modernize edilen deniz karakol uçakları üst olarak Kartepe'deki Deniz Hava Komutanlığı'nın emrine verilmişti.Maliyeti 380 milyon dolar olan projede yüzde 35’inden fazlası yerli katkıyla yapılmış HAVELSAN, TUSAŞ, ASELSAN VE MILSOFT gibi yerli firmalardan yararlanılmıştı.