Casper akıllı telefonlarını Türkiye’de üretecek

"BİLGİSAYARLARDAN AKILLI TELEFONLARA KESKİN BİR GEÇİŞ EĞİLİMİ YOK"

Can Hakman

Casper, şu an yurt dışında devam eden akıllı telefon üretiminin ilk ayağını 2018 yılı içerisinde Türkiye'ye çekecek. Ürün portföyünün belli bir kısmının üretimine bu yıl içinde başlamayı planlayan şirket, önümüzdeki senelerde üretimin tamamını Türkiye'de yapmayı planlıyor.Casper CEO'su Charlotte Lamprecht, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şirketin Ümraniye'deki binasında şu an bilgisayar üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:"Türkiye'deki üretimimize 2018'de akıllı telefon üretimini ekleyeceğiz. Hedefimiz önümüzdeki senelerde akıllı telefon üretimimizin de tamamını Türkiye'de gerçekleştirmek. Bu sene içerisinde üretimin ilk ayağını burada başlatmayı planlıyoruz. İlk etapta onlarca binlik bir üretimden söz edebiliriz. Tamamını buraya almak için fiziksel bir inşaat yapılması gerekiyor. Casper olarak bu sene en önemli hedeflerimizden biri de kurumsaldaki gücümüzü ve satışlarımızı artırmak.2018 yılında kurumsal tarafa odaklanacağız, kurumsalda bütün pazara odaklanacağız. Bayi ve satış kanallarımız sayesinde hem devlet hem de kurumsal yerlere ürünlerimizle gireceğiz. Bu yıl Türkiye genelinde bin 500 adet iyi bayi açmayı hedefliyoruz. Şu an bayi sayımız 500, yıl sonuna kadar bunu artırmayı hedefliyoruz."Lamprecht, Casper'ın pazarda akıllı telefondan dizüstüne, tabletten masaüstüne kadar pek çok ürüne sahip olduğunu dile getirerek, akıllı telefon endüstrisinin Türkiye'de çok geniş bir sektör olduğunu anlattı.Türkiye'de geçtiğimiz yıl yaklaşık 12 milyonun üzerinde akıllı telefon satıldığını bildiren Lamprecht, bilgisayar endüstrisinde 2 milyon adet satış yapıldığını anımsattı.Lamprecht, "Geçen yıl akıllı telefon satışlarında biraz düşüş yaşandı. Adet bazında büyüme yıllık bazda biraz negatif seyretti. Akıllı telefonlarda yüzde 5 ile yüzde 9 arasında düşüş yaşandı. Bilgisayar sektöründe bir değişim olmadı. Ciroda yıllık bazda yüzde 40 büyüme kaydettik. Akıllı telefonlarda pazar payımız yüzde 3-4 civarında. Akıllı telefon satışlarında bu yıl yatay bir seyir izlenecek." ifadelerini kullandı.Bilgisayar ve akıllı telefon pazarı kıyaslandığında, tüketicinin birinden diğerine kaydığının doğru bir tespit olmadığının altını çizen Lamprecht, özellikle gençlerin bazen telefon, bazen tablet, bazen notebook kullandığını, bilgisayarlardan akıllı telefonlara keskin bir geçiş eğilimi olmadığını söyledi.