Catherine Deneuve, cinsel taciz mağdurlarından özür diledi

Catherine Deneuve: Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalı

Berlusconi’den, 'erkekler kur yapmakta serbest olmalı' açıklamasına destek

'Ben de feministim'

Nazlı Erdol

'de başladıktan sonra bütün dünyayı etkisi altına alan #BenDe () kampanyasıyla ilişkili olarak yayımlanan mektupta,karşıtı hareketin "püritenliğe" vardığı belirtilerek "erkeklerin kadınlara kur yapmakta özgür olması gerektiği" vurgulanmıştı.'da yayımlananangazetesinde Pazar günü yayımlanan mektubunda ise Deneuve, "Salı günü'da yayımlanan mektubun ardından bu iğrenç hareketlerden ötürü mağdur olan ve mektuptan ötürü incinen herkesi kucaklıyorum. Sadece ve sadece onlardan özür diliyorum" dedi.BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Deneuve ayrıca Le Monde'da yer alan mektupta "cinsel tacizin iyi olduğuna dair hiçbir şeyin olmadığını, öyle olsaydı mektubu imzalamayacağını" da söyledi.Ünlü Fransız oyuncu, Libération gazetesinde mektubunda "özgürlüğü sevdiğini" aktararakolmadığına yönelik iddialara karşı çıktığını söyledi, kendini bir feminist olarak tanımladı.Kariyeri boyunca 'kaba hareketlere tanık olduğunu' da itiraf eden, cinsel tacize çözümün kız ve erkek çocukları ona göre yetiştirmek olduğunu belirtti, adalete inandığını ifade etti.Geçen hafta Le Monde'da yer alan mektubu #BenDe kampanyasının önde gelen bazı isimleri eleştirmişti.