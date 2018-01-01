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Çatıda Noel Baba'yı bekleyen adamın yılbaşı isyanı

Noel Baba gelecek diye çatıdaki bacanın yanında elinde sopayla bekleyen Nusret Oktar isimli adam sosyal medyada günün konusu oldu

01 Ocak 2018, Pazartesi 16:12
Çatıda Noel Baba'yı bekleyen adamın yılbaşı isyanı
2017'nin geride kalıp tüm dünyanın 2018'e merhaba dediği ilk dakikalarda bir video sosyal medyayı salladı.

ELDE BEYZBOL SOPASI NOEL BABA BEKLİYOR

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Nusret Oktar isimli adam evinin çatısında görünüyor. Elinde de beyzbol sopasına benzer bir sopa var.

Bir süre gökyüzüne baktıktan sonra kayıtta olan cep telefonu kamerasına konuşmaya başlıyor.

Yılbaşının Hristiyanların bayramı olduğunu ve Müslümanların bunu kutlamaması gerektiğini savunan Nusret Oktar, Noel Bayramı ile yılbaşı kutlamanın farklı kavramlar olduğuna inanmıyor.

'CAMLARINA NEDEN HOŞ GELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN YAZMIYORLAR?'

Yılbaşını kutlayanları sert sözlerle eleştiren adam "Camlarına 'Hoş geldin Yeni Yıl' yazanlar neden ramazan ayında camlarına, duvarlarına 'Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan yazmıyor?" diyor.

İşte damda Noel Baba bekleyen adamın sosyal medyada çokça paylaşılan o sözleri:

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