Çatıda Noel Baba'yı bekleyen adamın yılbaşı isyanı

ELDE BEYZBOL SOPASI NOEL BABA BEKLİYOR

'CAMLARINA NEDEN HOŞ GELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN YAZMIYORLAR?'

Yaşar Can

2017'nin geride kalıp tüm dünyanın 2018'e merhaba dediği ilk dakikalarda bir video sosyal medyayı salladı.Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Nusret Oktar isimli adam evinin çatısında görünüyor. Elinde de beyzbol sopasına benzer bir sopa var.Bir süre gökyüzüne baktıktan sonra kayıtta olan cep telefonu kamerasına konuşmaya başlıyor.Yılbaşının Hristiyanların bayramı olduğunu ve Müslümanların bunu kutlamaması gerektiğini savunan Nusret Oktar, Noel Bayramı ile yılbaşı kutlamanın farklı kavramlar olduğuna inanmıyor.Yılbaşını kutlayanları sert sözlerle eleştiren adam "" diyor.İşte damda Noel Baba bekleyen adamın sosyal medyada çokça paylaşılan o sözleri: