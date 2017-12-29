Çatıdaki restoranda başlayan yangın faciaya yol açtı!

ÖLENLERİN ARASINDA BİR BEBEK DE VAR

Nazlı Erdol

Hindistan'ınkentinde restoranlar ve dükkanların yer aldığı bir binada çıkan yangında en az 14 kişi öldü. Ülkenin finans merkezinde hayli popüler olan ve Kamala Mills adını taşıyan binayı gece yarısı alevler sardı.Yerel medya, alevlerin yarım saat içinde binayı yuttuğunu ve içeridekilerin kaçamadığını bildiriyor., mekanlarda bulunan çok sayıda misafirin yangından korunmak için lavabolara saklandığını ve orada kapana kısıldığını aktarıyor.Çatı katında bulunan bir restoranda başlayan yangında yaşamını yitirenlerin çoğu kadın. Doğum gününü bir partiyle kutlayan 28 yaşındaki bir kadın da kurbanlardan biri. Alevlerin yaraladığı altı kişi ise hastanelere kaldırıldı.Kısa süre önce yenilenen Kamala Mills'te lüks evlerin yanı sıra restoranlar, barlar ve ofisler bulunuyordu.ABD'nineyaletininbölgesindeki bir binada çıkan yangında aralarında 1 yaşında bir bebeğin de olduğu 12 kişinin öldüğü, 15 kişinin ise yaralandığı bildirildi.New York Belediye Başkanı, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini, çok sayıda yaralının olduğunu söyledi. Blasio, yangında yaralanan ve dumandan etkilenenlerin Jacobi Tıp Merkezi ve St. Barnabas Hastanesinde tedavi gördüğünü belirtti.Acil Durum Ofisi ise, yangının kontrol altına alındığını ve binadan tahliye edilenlerin otobüslerle konaklayabilecekleri bölgelere gönderildiğini açıkladı.