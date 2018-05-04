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Cavaliers, LeBron'la kazandı

NBA Doğu Konferansı yarı final serisinde Cleveland Cavaliers, deplasmanda Toronto Raptors'ı 128-110 yenerek seride 2-0 öne geçti. 43 sayı ve 14 asistle oynayan LeBron James, NBA play-off'larında bu istatistiklere ulaşan ilk isim oldu
 

Cavaliers, LeBron'la kazandı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları konferans yarı finalinde Cleveland Cavaliers, deplasmanda Toronto Raptors'ı 128-110 yenerek  seride 2-0 öne geçti.

 
NBA Doğu Konferansı yarı final ikinci maçında Toronto Raptors, sahasında Cleveland Cavaliers'ı ağırladı.
 
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 2 dakika süre aldığı maçı 128-110  kazanan konuk ekipte, LeBron James 43 sayı, 8 ribaunt ve 14 asistle galibiyete  büyük katkı sağladı. 33 yaşındaki James, NBA play-off'ları tarihinde bir maçta 40  sayı ve 14 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.
 
31 sayı ve 11 ribauntla maçı tamamlayan Kevin Love, "double double"  yaptı. Raptors'ta DeMar DeRozan 24, Kyle Lowry 21 sayılık performansı  mağlubiyete engel olamadı.
 

CELTİCS KAYBETMEDİ


Milli basketbolcular Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın forma giydiği  Philadelphia 76ers'ı sahasında 108-103 yenen Boston Celtics, seride 2-0 öne  geçti.
 
Jayson Tatum'un 21 sayıyla takımının en skorer ismi olduğu Celtics'te,  Al Horford 13 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.
 
Ersan İlyasova'nın 4 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistle oynadığı konuk  ekipte ise Joel Embiid 20 sayı, 14 ribaunt ve 5 asistle karşılaşmayı tamamladı.  Furkan Korkmaz maçta forma giymedi.
 


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