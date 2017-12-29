Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

15 Temmuz Darbe Girişimi
TBMM
Siyaset
Türkiye
Referandum 2017
Demokrasi Zaferi
SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü
Uşak’ta hastane etrafındaki ağır koku paniğe neden oldu
Eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder tahliye oldu
Belediye başkanı çekim sırasında depreme yakalandı
Ülkücü İşçiler Derneği kapatıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü: Bireysel silahlanma azaldı
Teröristlere ait 8 sığınak imha edildi
Erdoğan'ın korumalarının görevden alındığı iddia edilmişti, aslı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
İzmir’in Çeşme ilçesinde patlama sesleri
Süper Loto çekiliş sonuçları (28 Aralık 2017 Süper Loto sonuçları)
Karlov cinayetiyle ilgili flaş gelişme
ByLock'tan tutuklanan 201 kişiye tahliye
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel programının tanıtım jeneriğini yayınladı
AK Parti MKYK toplantısı başladı
Şarkıcı Hatice'ye Dubaili işadamından ahlaksız teklif: Bana 100 bin dolar önerdi