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Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Tillerson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

AA
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