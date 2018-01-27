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Çavuşoğlu, Akar ve Gül'den Kilis'te inceleme

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Gül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının düzenlediği roketli saldırıda hasar gören binada inceleme yaptı.

27 Ocak 2018, Cumartesi 17:00
Çavuşoğlu, Akar ve Gül'den Kilis'te inceleme
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının kent merkezine yönelik roketli saldırısında hasar gören binada incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa'daki incelemelerinin ardından Kilis'e geçen Orgeneral Akar, Vali Mehmet Tekinarslan'ı ziyaret etti, PYD/PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında ağır hasar gören Çalık Camisi'nde inceleme yaptı.



Akar, daha sonra kentte temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Gül ile bir araya geldi.



Saat 15.00 sıralarında Afrin'deki teröristler tarafından ateşlenen roketin isabet ettiği 7 Aralık Mahallesi'ndeki binaya geçen Çavuşoğlu, Gül ve Orgeneral Akar, yetkililerden bilgi aldı. Saldırıda 2 kişi yaralandı. 

 


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