Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 51. Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur’a gitmeden önce ASEAN ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile bir araya geldi.

ÇAVUŞOĞLU'NUN GÖRÜŞTÜĞÜ İSİMLER

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Filipinler’in Ankara Büyükelçisi Maria Rowena Mendoza, Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Wardana, Singapur’un Ankara Büyükelçisi A Selverajah, Vietnam’ın Ankara Büyükelçisi Tuan Pham Anh, Malezya’nın Ankara Büyükelçisi Abd Razak Bin Abdul Vahab, Brunei Darussalam’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Şafi bin Hacı Kasım ve Tayland’ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit ile görüştü.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Bakan Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaştığı

mesajında, "Singapur’da düzenlenecek olan ASEAN 51. Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde, ASEAN ülkeleri Büyükelçileriyle Ankara’da bir araya geldik. Giderek gelişen ve çeşitlenen Türkiye-ASEAN işbirliği hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

İKİLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Singapur’un ev sahipliğinde 1-4 Ağustos’ta düzenlenecek toplantıya Bakan Çavuşoğlu Türkiye adına katılacak. Toplantı çerçevesinde Türkiye ile birlik arasında geçen yıl Sektörel Diyalog Ortaklığı ilişkisinin kurulmasının ardından ilk kez "ASEAN-Türkiye Üçlü Bakanlar Toplantısı" düzenlenecek. Çavuşoğlu’nun ayrıca, toplantı kapsamında diğer katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunması

öngörülüyor.

10 ÜYESİ BULUNUYOR

ASEAN’ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur’un yanı sıra Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.



