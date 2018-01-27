Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüştü

ABD'YE SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan ABD'ye sert tepki

Çavuşoğlu, Akar ve Gül'den Kilis'te inceleme

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Operasyonu üzerinden ABD’yi eleştirerek, “Hem terör örgütüne silah vereceksin, ondan sonra silah verdiğin kısımdakiler ayaklanacak, ondan sonra da aman efendim ‘sivillerden endişe ediyoruz, fazla uzamasın da’ ne fazla uzamasın kardeşim bittiği yere kadar gideceğiz, tükendiği yere kadar gideceğiz' dediBaşbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Gül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının düzenlediği roketli saldırıda hasar gören binada inceleme yaptı.