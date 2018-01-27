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Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

27 Ocak 2018, Cumartesi 20:39
Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüştü
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ABD'YE SERT TEPKİ


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Operasyonu üzerinden ABD’yi eleştirerek, “Hem terör örgütüne silah vereceksin, ondan sonra silah verdiğin kısımdakiler ayaklanacak, ondan sonra da aman efendim ‘sivillerden endişe ediyoruz, fazla uzamasın da’ ne fazla uzamasın kardeşim bittiği yere kadar gideceğiz, tükendiği yere kadar gideceğiz' dedi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan ABD'ye sert tepkiDışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan ABD'ye sert tepki

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Gül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının düzenlediği roketli saldırıda hasar gören binada inceleme yaptı.

Çavuşoğlu, Akar ve Gül'den Kilis'te incelemeÇavuşoğlu, Akar ve Gül'den Kilis'te inceleme


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