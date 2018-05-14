Kudüs'te yaşanan İsrail katliamını NTV'ye değerlendiren Bakan Çavuşoğlu ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasını sert dille eleştirdi.

ABD'nin bundan sonra istese de arabuluculuk yapamayacağını söyleyen Çavuşoğlu, "ABD'nin arabuluculuğu artık bitmiştir" dedi.

'ABD'NİN BU DAYATMASI CİDDİ BİR DURUM YARATTI'

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, "Maalesef şehit sayısı 52'ye çıktı. Bir taraftan müzikli eğlenceli açılış, diğer yanda katliam. İkisi de aynı yerde yaşanıyor. Amerika'nın bir dayatması.

Tüm dünyanın karşı çıkmasına rağmen ABD'nin bu dayatması ciddi bir durum yarattı. Yaralanan insan sayısı 2 bin civarında. Acımadan gerçek mermilerle ateş açıyorlar.

Bir devlet terörü var, bir katliam var. Sadece devlet olarak bir tavrı değil, milletimizin tavrı net ve ortak bir tavır. İsrail'deki insanlar da görüyor bunu. Filistin'deki kardeşlerimizin gösterisi barışçı.

Barışçı gösteri yapanlara bile tahammülleri yok. Buna duyarsız kalamayız. Dünya sussa da biz susmayacağız dedik." dedi. Başbakan Yıldırım'ın başkanlığından Bakanlar Kurulu'nun başladığını söyleyen Çavuşoğlu, "Sayın cumhurbaşkanımızın başkanlığında biz de bir toplantı yapacağız." dedi.

'ABD'NİN ARABULUCULUĞU BİTMİŞTİR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kudüs, Filistin davası hepimizin ortak davası.Arap Ligi olsun, her bir ülke net tavrını koymalıdır. ABD'den korkmaya gerek yok. Bir kere ölürüz, bin kere ölmeyiz. Maalesef bazı ülkeler son zamanlarda ABD korkusu nedeniyle bu meselede sesini çıkaramıyor. ABD arabuluculuk yapamaz, güvenilirliğini kaybetti. ABD bundan sonra istese de arabuluculuk yapamaz. ABD'nin arabuluculuğu artık bitmiştir." ifadelerine yer verdi.