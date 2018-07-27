Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemleri ve Türkiye'nin buna tepkisinin hemen ardından Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

'TÜRKİYE KİMSENİN TEHDİDİNE BOYUN EĞMEYECEK'

Görüşmede Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo'ya, Türkiye'nin kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğini ve hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunun altını çizdi.

AA

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