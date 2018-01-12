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Çayaltı Hidroelektrik Santrali'ndeki balık ölümlerine Bakanlık'tan inceleme

Zonguldak Devrek'teki Çayaltı Hidroelektrik Santrali barajında meydana geldiği iddia edilen balık ölümleriyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü inceleme başlattı

12 Ocak 2018, Cuma 14:14
Çayaltı Hidroelektrik Santrali'ndeki balık ölümlerine Bakanlık'tan inceleme
Devrek Irmağı üzerinde bulunan Reis Enerji’ye ait Çayaltı Hidroelektrik Santrali’nde suda oksijensiz kaldığı tahmin edilen balıklar öldü. Geçen kasım ayında yaşanan balık ölümleri cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. Görüntülerde telef olan balıkların kürekle toplanarak çuvala doldurulduğu görülmüştü.

SANTRALİN İHMALİ VAR MI?

Santral barajının kapaklarında bakım ve tamirat yapılması için suyun önüne set çekilmesi ile arada kalan balıkların oksijensiz kalarak telef oldukları iddia edildi.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

İncelemenin ardından hazırlanacak rapor ile santralin olayda ihmali olup olmadığı ortaya çıkacak.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

 
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