Çaykur Rizespor Ali Çamdalı ile prensipte anlaştı

Çaykur Rizespor Ali Çamdalı ile prensipte anlaştı Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor, Ali Çamdalı ile prensipte anlaşma sağladı