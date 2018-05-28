Çaykur Rizespor Ali Çamdalı ile prensipte anlaştı
Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor, Ali Çamdalı ile prensipte anlaşma sağladı
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in isteği doğrultusunda geride kalan sezon Atiker Konyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusunun transferi için görüşmelere başlandı.
1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMASI BEKLENİYOR
Deneyimli oyuncunun, bugün Rize'ye gelerek Mehmet Cengiz Tesisleri'ni gezdiği, Çaykur Rizespor'un futboldan sorumlu yöneticisi Yımaz Zehiroğlu, yönetim kurulu üyeleri Serkan Karavin ve İbrahim Tali ile görüşerek anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Ali Çamdalı'nın, 31 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
AA