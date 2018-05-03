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CBS’in yeni dizisi Strange Angel’ın fragmanı yayınlandı

David Lowery’nin yönetmenliğini üstlendiği, oyuncu kadrosunda Jack Reynor, Rupert Friend, Bella Heathcote, Peter Mark Kendall, Michael Gaston, Greg Wise, Rade Šerbedžija, Zack Pearlman ve Keye Chen gibi isimlerin bulunduğu dizi 14 Haziran’da CBS’te yayına girecek

03 Mayıs 2018, Perşembe 10:45
CBS’in yeni dizisi Strange Angel’ın fragmanı yayınlandı
Roket bilimine yaptığı katkılarla tarihe geçen mühendis Jack Parsons’ın gerçek hayatından esinlenen Strange Angel, Parsons’ın delilikle dahilik arasındaki çizgide ilerleyen hayatını ele alacak.

Bilim ve bilim kurgunun kökenlerine inecek olan yapım Mark Heyman’ın imzasıyla hayata geçiriliyor.

Strange Angel’da Jack Parsons rolünde Jack Reynor’ı izleyeceğiz. Reynor’a oyuncu kadrosunda Rupert Friend, Bella Heathcote, Peter Mark Kendall, Michael Gaston, Greg Wise, Rade Šerbedžija, Zack Pearlman ve Keye Chen gibi isimler eşlik ediyor.


İŞTE DİZİNİN FRAGMANI




Dizinin prodüksiyonu CBS Televizyon Stüdyoları ve Scott Free Productions iş birliğinde ilerliyor. Yürütücü yapımcı tarafında ise Mark Heyman, David DiGilio, Ridley Scott, David W. Zucker, David Lowery ve Clayton Krueger görev yapıyor.

Strange Angel 14 Haziran Perşembe günü CBS All Access’te prömiyer yapacak.



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