Ceazevi firarisi Bolu'da piknik yaparken yakalandı

İstanbul Maltepe Açık Cezaevi'nden 2 ay önce firar eden S.Ü. (39), Bolu'da piknik yaparken polis tarafından yakalandı

Ceazevi firarisi Bolu'da piknik yaparken yakalandı
İstanbul Maltepe Açık Cezaevi'ne 'uyuşturucu madde ticareti'nden giren ve burada içeri 'yasak eşya sokmak' suçundan cezası devam eden S.Ü., 2 ay önce izinli çıktığı cezaevine geri dönmedi. Hakkında cezaevi firarisi olmak suçundan yakalama kararı bulunan S.Ü.'nün Bolu'da olduğu tespit edildi. İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.Ü.'nün Gölköy mevkiinde olduğunu belirledi. İçerisinde bulunan göl ve yeşil alanları nedeniyle mesire alanı olarak da kullanılan Gölköy Barajı'na giden ekipler, S.Ü.'yü ailesiyle birlikte piknik yaparken yakaladı.

Polis tarafından yapılan aramada, S.Ü.'nün üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Aydın'da kazada ölen aynı aileden 3 kişi yan yana toprağa verildi

Aydın'da kazada ölen aynı aileden 3 kişi yan yana toprağa verildi
Eşini otel lobisinde öldüren kocaya haksız tahrik indirimi istendi!

Eşini otel lobisinde öldüren kocaya haksız tahrik indirimi istendi!
Yurt odasındaki dayak iddiasına soruşturma başlatıldı

Yurt odasındaki dayak iddiasına soruşturma başlatıldı
Muğla'da esrarengiz cinayet! Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Muğla'da esrarengiz cinayet! Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
Kozmetik fabrikası kaçak cinsel hap fabrikası çıktı

Kozmetik fabrikası kaçak cinsel hap fabrikası çıktı
Bahçelievler'deki cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

Bahçelievler'deki cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi
'Mavi Balina' oyunu Bursa'da can aldı

'Mavi Balina' oyunu Bursa'da can aldı
Gelin ve kayınvalideli uyuşturucu çetesine operasyon: 12 gözaltı

Gelin ve kayınvalideli uyuşturucu çetesine operasyon: 12 gözaltı
Şişli'de çalıştıkları evden 3,5 milyon değerinde ziynet eşyası çaldılar

Şişli'de çalıştıkları evden 3,5 milyon değerinde ziynet eşyası çaldılar
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem oldu (Son depremler)

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem oldu (Son depremler)
Beyoğlu'nda bir mühendis çekiçle öldürüldü! Katil ise oğlu çıktı

Beyoğlu'nda bir mühendis çekiçle öldürüldü! Katil ise oğlu çıktı