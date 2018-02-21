Ceazevi firarisi Bolu'da piknik yaparken yakalandı

Can Hakman

ne 'uyuşturucu madde ticareti'nden giren ve burada içeri 'yasak eşya sokmak' suçundan cezası devam eden S.Ü., 2 ay önce izinli çıktığı cezaevine geri dönmedi. Hakkında cezaevi firarisi olmak suçundan yakalama kararı bulunan S.Ü.'nün Bolu'da olduğu tespit edildi. İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.Ü.'nün Gölköy mevkiinde olduğunu belirledi. İçerisinde bulunan göl ve yeşil alanları nedeniyle mesire alanı olarak da kullanılan Gölköy Barajı'na giden ekipler, S.Ü.'yü ailesiyle birlikte piknik yaparken yakaladı.Polis tarafından yapılan aramada, S.Ü.'nün üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA