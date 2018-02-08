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Cebimdeki Yabancı filminin müziklerini Mithat Can Özer yaptı

Geçen yaz çıkardığı şarkısı ile dikkat çeken Mithat Can Özer, son olarak Serra Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Cebimdeki Yabancı’ filminin müziklerine imza attı

08 Şubat 2018, Perşembe 07:29
Cebimdeki Yabancı filminin müziklerini Mithat Can Özer yaptı
Sezen Aksu’nun müzisyen oğlu Mithat Can Özer, sinemaya el attı. Serra Yılmaz’ın yönettiği, Belçim Bilgin, Çağlar Çorumlu gibi isimlerin başrolü paylaştığı ‘Cebimdeki Yabancı’nın film müziklerini yapan Mithat Can Özer izleyiciden tam not aldı.


MİTHAT CAN ÖZER İLGİDEN MUTLU


İtalyan yapımı Perfetti Sconosciuti'nin yeniden çevrimi olan 'Cebimdeki Yabancı'nın tüm müziklerinde imzası bulunan Mithat Can Özer, filmin gördüğü ilgiden mutluluk duyduğunu söyledi.


MİTHAT CAN ÖZER KİMDİR?


Mithat Can, 11 Kasım 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. Mithat Can Özer, Sezen Aksu ve iş adamı Sinan Özer'in oğlu.

Mithat Can, Şükrü Özyıldız ve Hande Doğandemir'in başrollerini paylaştıkları ''Her Şey Aşktan'' sinema filminde rol aldı, bu sayede ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve oyunculuk dünyasına adım atmış oldu.

Sezen Aksu'nun ''Tören'' adlı şarkısının söz ve müziği de Mithat Can Özer'e ait.

Mithat Can Özer bir dönem Nurgül Yeşilçay ile aşk yaşadı. Hatta Nurgül Yeşilçay'a '35'inde Lolita' isimli bir şarkı da yazdı.

Öte yandan Mithat Can Özer'in adı bir dönem, Merve Boluğur ile de anılmıştı. Ancak daha sonra Mithat Can bu iddiaları yalanladı.

Mithat Can Özer'in yeni imajı çok konuşulmuştu.



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