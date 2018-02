Cebimdeki Yabancı filminin müziklerini Mithat Can Özer yaptı

MİTHAT CAN ÖZER İLGİDEN MUTLU



müzisyen oğlu Mithat Can Özer, sinemaya el attı. Serra Yılmaz’ın yönettiği,isimlerin başrolü paylaştığı ‘Cebimdeki Yabancı’nın film müziklerini yapan Mithat Can Özer izleyiciden tam not aldı.İtalyan yapımıyeniden çevrimi olantüm müziklerinde imzası bulunan Mithat Can Özer, filmin gördüğü ilgiden mutluluk duyduğunu söyledi.Mithat Can, 11 Kasım 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. Mithat Can Özer, Sezen Aksu ve iş adamı Sinan Özer'in oğlu.Mithat Can,in başrollerini paylaştıklarısinema filminde rol aldı, bu sayede ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve oyunculuk dünyasına adım atmış oldu.Sezen Aksu'nunadlı şarkısının söz ve müziği de Mithat Can Özer'e ait.Mithat Can Özer bir dönem Nurgül Yeşilçay ile aşk yaşadı. Hatta Nurgül Yeşilçay'a '35'inde Lolita' isimli bir şarkı da yazdı.Öte yandan Mithat Can Özer'in adı bir dönem, Merve Boluğur ile de anılmıştı. Ancak daha sonra Mithat Can bu iddiaları yalanladı.in yeni imajı çok konuşulmuştu.