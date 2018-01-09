Cebimdeki Yabancı’nın posteri ve ilk tanıtımı yayınlandı

Deneyimli oyuncu Serra Yılmaz
’ın ilk yönetmenlik deneyimine imza attığı Cebimdeki Yabancı’nın ilk teaser’ı yayınlandı. Dramatik komedi türündeki film, cep telefonlarının hayatımıza girişiyle birlikte yaşadığımız birbirimize yabancılaşmayı anlatıyor.
FİLMİN POSTERİ...
Cebimdeki Yabancı, 2016 yılında İtalya’da gişe rekorları kıran ‘Perfetti Sconosciuti’ den uyarlandı. Kadrosunda Belçim Bilgin
, Buğra Gülsoy
, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu
, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu
ve Şükrü Özyıldız
’ın yer aldığı dramatik komedi filmin senaryosunda Murat Dişli
imzası var.
Ferzan Özpetek
’in de yapımcıları arasında yer aldığı yapım, 2 Şubat 2018 tarihinde seyircilerle buluşacak.
İŞTE O TEASER...
Haber Merkezi