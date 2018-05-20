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Çeçenistan’da 7 kişinin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi

Çeçenistan’ın başkenti Grozni’deki bir kiliseye düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı DEAŞ üstlendi

21 Mayıs 2018, Pazartesi 01:45
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Çeçenistan’ın Grozni kentindeki Azizi Mikail kilisesine dün gerçekleştirilen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Saldırıda 2’si polis, 4‘ü DEAŞ üyesi militan, 1’de sivil vatandaş olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetmişti.

BATILI ÜLKELERDEN EMİR ALDILAR BİLGİSİ

Gelen bilgelerin ardından konu hakkında basına açıklama yapan Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, "Saldırganların 2’si Grozni yakınlarındaki Geldagan köyünde yaşıyordu, grubun elebaşı komşu bölgelerden birinin sakini. Elimizde militanların batı ülkelerinden birinden emir aldıklarına dair bilgiler var" ifadelerini kullandı. 

MOSKOVA (İHA)


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