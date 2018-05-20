Çeçenistan’da 7 kişinin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi
Çeçenistan’ın başkenti Grozni’deki bir kiliseye düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı DEAŞ üstlendi
Çeçenistan’ın Grozni kentindeki Azizi Mikail kilisesine dün gerçekleştirilen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Saldırıda 2’si polis, 4‘ü DEAŞ üyesi militan, 1’de sivil vatandaş olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetmişti.
BATILI ÜLKELERDEN EMİR ALDILAR BİLGİSİ
Gelen bilgelerin ardından konu hakkında basına açıklama yapan Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, "Saldırganların 2’si Grozni yakınlarındaki Geldagan köyünde yaşıyordu, grubun elebaşı komşu bölgelerden birinin sakini. Elimizde militanların batı ülkelerinden birinden emir aldıklarına dair bilgiler var" ifadelerini kullandı.
MOSKOVA (İHA)
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