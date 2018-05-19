Çeçenistan’da kiliseye kanlı saldırı
Çeçenistan’ın başkenti Grozni’de 4 teröristin kiliseye düzenlediği saldırı sonucu 2’si polis 1’i sivil olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Polis tarafından 4 terörist öldürülürken toplamda 7 kişi hayatını kaybetti
Çeçenistan’ın başkenti Grozni’deki Başmelek Mikail Kilisesi’ne 4 kişiden oluşan bir militan grubu saldırdı. Saldırı sonrası polisin düzenlediği operasyonda 4 terörist öldürülürken, 2 polisin ve 1 cemaat üyesinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Olaydan sonra basına konuşan Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, saldırganların amacının cemaati ele geçirmek olduğunu söyledi. Saldırının yaşandığı yerde güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılırken, olay hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
MOSKOVA (İHA)