Çeçenistan’da kiliseye kanlı saldırı Çeçenistan’ın başkenti Grozni’de 4 teröristin kiliseye düzenlediği saldırı sonucu 2’si polis 1’i sivil olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Polis tarafından 4 terörist öldürülürken toplamda 7 kişi hayatını kaybetti