Çeçenistan’da kiliseye kanlı saldırı

Çeçenistan’ın başkenti Grozni’de 4 teröristin kiliseye düzenlediği saldırı sonucu 2’si polis 1’i sivil olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Polis tarafından 4 terörist öldürülürken toplamda 7 kişi hayatını kaybetti

19 Mayıs 2018, Cumartesi 19:49
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Çeçenistan’ın başkenti Grozni’deki Başmelek Mikail Kilisesi’ne 4 kişiden oluşan bir militan grubu saldırdı. Saldırı sonrası polisin düzenlediği operasyonda 4 terörist öldürülürken, 2 polisin ve 1 cemaat üyesinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olaydan sonra basına konuşan Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, saldırganların amacının cemaati ele geçirmek olduğunu söyledi. Saldırının yaşandığı yerde güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılırken, olay hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

MOSKOVA (İHA)

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