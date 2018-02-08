Cedi durdurdu, LeBron vurdu, Cleveland kazandı

Gecenin
en heyecan veren ve uzatmaya giden maçında Cleveland
evinde ligin flaş takımlarından Minnesota
ile karşı karşıya geldi. Uzatmaya giden maçta Cavs
rakibini 140-138 mağlup etmeyi başardı.
Cleveland'da LeBron James
uzatmaya giden maçta skor 138-138 beraberlikle devam ederken, bitime bir saniye kala attığı basketle takımına maçı kazandırdı. James
37 sayı, 10 ribaund ve 15 asistlik bir performans maça damga vuran isim olurken, milli oyuncumuz Cedi Osman
da galibiyetle önemli pay sahibi oldu.
SAVUNMADA ŞOV YAPTI
Yaklaşık 22 dakika süre alan Cedi
, maçı en kritik bölümlerinde parkedede yer alırken, 9 sayı ve 4 ribaundunun yanı sıra özellikle savunmada gösterdiği performans ile büyük beğeni aldı. Cleveland taraftarı Cedi Osman
her oyuna girerken ve çıkarken alkışlarıyla büyük destek verdi.
LeBron James
galibiyeti getiren son saniye basketinin ardından zafer sevincini ilk olarak Cedi Osman
ile birlikte yaşadı.
Erdinç Şahin