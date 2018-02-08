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Cedi durdurdu, LeBron vurdu, Cleveland kazandı

NBA'de zor günler geçiren Celeveland Cavaliers uzatmaya giden maçta Minnesota Timberwolves'ı LeBron James'in son saniye basketiyle mağlup etti. Maça damga vuran isimlerden biri de milli basketbolcumuz Cedi Osman oldu.
 

Cedi durdurdu, LeBron vurdu, Cleveland kazandı
Gecenin en heyecan veren ve uzatmaya giden maçında Cleveland evinde ligin flaş takımlarından Minnesota ile karşı karşıya geldi. Uzatmaya giden maçta Cavs rakibini 140-138 mağlup etmeyi başardı.
 
Cleveland'da LeBron James uzatmaya giden maçta skor 138-138 beraberlikle devam ederken, bitime bir saniye kala attığı basketle takımına maçı kazandırdı. James 37 sayı, 10 ribaund ve 15 asistlik bir performans maça damga vuran isim olurken, milli oyuncumuz Cedi Osman da galibiyetle önemli pay sahibi oldu.
 

SAVUNMADA ŞOV YAPTI

 
Yaklaşık 22 dakika süre alan Cedi, maçı en kritik bölümlerinde parkedede yer alırken, 9 sayı ve 4 ribaundunun yanı sıra özellikle savunmada gösterdiği performans ile büyük beğeni aldı. Cleveland taraftarı Cedi Osman her oyuna girerken ve çıkarken alkışlarıyla büyük destek verdi.
 
LeBron James galibiyeti getiren son saniye basketinin ardından zafer sevincini ilk olarak Cedi Osman ile birlikte yaşadı.


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