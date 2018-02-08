Cedi durdurdu, LeBron vurdu, Cleveland kazandı

SAVUNMADA ŞOV YAPTI

Erdinç Şahin

en heyecan veren ve uzatmaya giden maçındaevinde ligin flaş takımlarındanile karşı karşıya geldi. Uzatmaya giden maçtarakibini 140-138 mağlup etmeyi başardı.uzatmaya giden maçta skor 138-138 beraberlikle devam ederken, bitime bir saniye kala attığı basketle takımına maçı kazandırdı.37 sayı, 10 ribaund ve 15 asistlik bir performans maça damga vuran isim olurken, milli oyuncumuzda galibiyetle önemli pay sahibi oldu.Yaklaşık 22 dakika süre alan, maçı en kritik bölümlerinde parkedede yer alırken, 9 sayı ve 4 ribaundunun yanı sıra özellikle savunmada gösterdiği performans ile büyük beğeni aldı.her oyuna girerken ve çıkarken alkışlarıyla büyük destek verdi.galibiyeti getiren son saniye basketinin ardından zafer sevincini ilk olarakile birlikte yaşadı.