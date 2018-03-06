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Cedi Osman'dan Pistons potasına 12 sayı

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın 12 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons'ı 112-90 yendi. San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies'ı 100-98 mağlup ederek rakibine üst üste 14. yenilgisini yaşattı
 

Cedi Osman'dan Pistons potasına 12 sayı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Detroit Pistons'ı 112-90 yendi.
 
NBA'e 7 maçla devam edildi. Cavaliers'ın Pistons'ı 112-90 mağlup  ettiği mücadelede kenardan gelip 22 dakika süre alan Cedi Osman, 12 sayı, 6  ribaunt, 2 asistlik performansıyla takımının 37. galibiyetinde etkin rol oynadı.
 
Doğu Konferansı üçüncüsü Cavaliers'ta LeBron James 31 sayı, 7 ribaunt,  7 asist, Larry Nance Jr 22 sayı, 15 ribauntla galibiyete katkı sağladı.
 
Arka arkaya 3. olmak üzere 35. mağlubiyetini yaşayan Pistons'ta Blake Griffin 25 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Andre Drummond 15 sayı, 9 ribauntluk  performans sergiledi.
 

Spurs, Grizzlies'a üst üste 14. mağlubiyetini yaşattı


San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies'ı konuk ettiği maçı 100-98  kazanarak rakibine peş peşe 14. mağlubiyetini yaşattı.
 
Bu sezon 37. galibiyetini elde eden Spurs'te Tony Parker 23, Davis  Bertans 17, Danny Green 14 sayı attı.
Grizzlies'ta Marc Gasol'un 23 sayı, 10 ribaunt, Dillon Brooks'un 21  sayı, 4 ribaunt ve JaMychal Green'in 14 sayı, 15 ribauntluk performansları  sezonun 45. yenilgisini önleyemedi.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 112-90
Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 92-89
Miami Heat-Phoenix Suns: 125-103
Chicago Bulls-Boston Celtics: 89-105
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 100-98
Utah Jazz-Orlando Magic: 94-80
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 103-108


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