Cedi Osman'dan Pistons potasına 12 sayı

Spurs, Grizzlies'a üst üste 14. mağlubiyetini yaşattı

Erdinç Şahin

milli oyuncuforma giydiğisahasında112-90 yendi.NBA'e 7 maçla devam edildi. Cavaliers'ın Pistons'ı 112-90 mağlup ettiği mücadelede kenardan gelip 22 dakika süre alan Cedi Osman, 12 sayı, 6 ribaunt, 2 asistlik performansıyla takımının 37. galibiyetinde etkin rol oynadı.Doğu Konferansı üçüncüsüJr 22 sayı, 15 ribauntla galibiyete katkı sağladı.Arka arkaya 3. olmak üzere 35. mağlubiyetini yaşayan15 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi.San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies'ı konuk ettiği maçı 100-98 kazanarak rakibine peş peşe 14. mağlubiyetini yaşattı.Bu sezon 37. galibiyetini elde eden Spurs'te Tony Parker 23, Davis Bertans 17, Danny Green 14 sayı attı.Grizzlies'ta Marc Gasol'un 23 sayı, 10 ribaunt, Dillon Brooks'un 21 sayı, 4 ribaunt ve JaMychal Green'in 14 sayı, 15 ribauntluk performansları sezonun 45. yenilgisini önleyemedi.Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 112-90Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 92-89Miami Heat-Phoenix Suns: 125-103Chicago Bulls-Boston Celtics: 89-105San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 100-98Utah Jazz-Orlando Magic: 94-80Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 103-108