Cedi Osman'ın Cleveland'ı Boston'da kazandı

CLEVELAND ADINA SAHADA EN UZUN SÜRE KALAN CEDİ OLDU

Erdinç Şahin

'e konuk olansahadan 121-99'luk galibiyetle ayrıldı. Cavaliers'ta maça ilk 5'te başlayan28 dakikada 12 sayı, 5 ribaund, 1 asist, 1 top çalmayla maçı tamamladı.24 sayı, 8 ribaund, 10 asistlik performans sergiledi.17 sayı kaydetti.forması giyen, 32 dakika ile maçın en uzun sürede kalan ismi olurken, 29 dakika ileikinci sırada yer aldı.Cedi Osman Cleveland takımında ise zirvede yer aldı. Cedi'yi 28'er dakika ile LeBron James ve R. Smith takip etti.