Cedric Bakambu Afrika’nın en pahalı oyuncusu oldu!

BURSASPOR ÜCRET ALACAK MI?

Erdinç Şahin

gazetesinin iddiasına göre74 milyon euro bonservisletransfer oldu.Yeni kurallar gereğiKulübü, 74 milyon euro’nun 34’ünü’e ödeyecek. Çin ekibiyle 4 yıllık anlaşma sağlayan 26 yaşındaki futbolcu, 18 milyon euro yıllık ücret alacak.Bakambu, 2015 yılında Bursaspor’dan 7,5 milyon euro’ya Villarreal’e transfer olmuştu., Bakambu’nun bu transferinden herhangi bir pay alamayacak.Ayrıca, bu transferle Afrika’nın en pahalı futbolcusu olacak. Son olarak Mısırlı futbolcu, 42 milyon euro’ya Liverpool’a transfer olmuştu.Bakambu, 2015 yılında7.5 milyon euro’ya’e transfer olmuştu., sözleşmeye ‘sonraki satıştan pay’ maddesi koydurmadığı için transferden herhangi bir ücret alamayacak.Bakambu, bu sezon’da 15 karşılaşmada oynarken 9 gol kaydetti.