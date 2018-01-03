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Cedric Bakambu'ya çılgın teklif!

Villareal'in yıldız golcüsü Cedric Bakambu'ya Uzak Doğu'dan çılgın bir teklif geldiği öğrenildi. Bursaspor'un eski golcüsüyle ilgilenen takımsa Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian.

Cedric Bakambu'ya çılgın teklif!
1 sezon forma giydiği Bursaspor'da tam 21 gole imza atan Cedric Bakambu'yla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

2015 yazında Bursa'dan ayrılarak Villareal'in yolunu tutan yıldız golcüye Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian'ın talip olduğu öğrenildi.
 

40 MİLYON EURO


İspanyol basınında yer alan haberlere göre Villareal forması altında bu sezon çıktığı 21 maçta 14 gol kaydeden Kongolu golcü için teklif edilen bonservis bedeli ise tam 40 milyon euro.

Villareal, geçtiğimiz yıl da bir başka golcüsü Alexandre Pato'yu aynı kulübe satmış ve bu transferden tam 18 milyon euro gelir elde etmişti.

Fanatik

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