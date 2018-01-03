Cedric Bakambu'ya çılgın teklif!

1 sezon forma giydiği Bursaspor
'da tam 21 gole
imza atan Cedric Bakambu
'yla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
2015 yazında Bursa'dan
ayrılarak Villareal
'in yolunu tutan yıldız golcüye Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian
'ın talip olduğu öğrenildi.
40 MİLYON EURO
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Villareal forması altında bu sezon çıktığı 21 maçta 14 gol
kaydeden Kongolu golcü için teklif edilen bonservis bedeli ise tam 40 milyon euro
.
Villareal, geçtiğimiz yıl da bir başka golcüsü Alexandre Pato
'yu aynı kulübe satmış ve bu transferden tam 18 milyon euro
gelir elde etmişti.
Fanatik
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Erdinç Şahin