Cedric Bakambu'ya çılgın teklif!

40 MİLYON EURO

Erdinç Şahin

1 sezon forma giydiği'da tamimza atan'yla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.2015 yazındaayrılarak'in yolunu tutan yıldız golcüye Çin Süper Ligi ekiplerinden'ın talip olduğu öğrenildi.İspanyol basınında yer alan haberlere göre Villareal forması altında bu sezon çıktığıkaydeden Kongolu golcü için teklif edilen bonservis bedeli ise tamVillareal, geçtiğimiz yıl da bir başka golcüsü'yu aynı kulübe satmış ve bu transferden tamgelir elde etmişti.