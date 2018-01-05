Çekişmeli maçın kazananı Golden State Warriors

GREEN TARİHE GEÇTİ

WESTBROOK TAKIMINI TAŞIDI

Erdinç Şahin

NBA’e iki maçla devam edildi. Toyota Center’da oynanan çekişmeli maçta konuk ekip Golden State Warriors, özellikle son periyottaki üstün performansının yardımıyla Houston Rockets’ı 124-114 yenerek sezonun 31’inci galibiyetini elde etti.Batı Konferansı’nda liderliğini sürdürenall-star oyunculardansakatlığı nedeniyle forma giymezken, Stephen Curry 29 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist,28 sayı kaydetti.ise 17 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla "triple-double" yaptı.Bu sezon ikinci triple-double’ını yapan, yeni bir kulüp rekoruna da imza attı. 27 yaşındaki forvet, 2012’den bu yana giydiğiformasıyla toplam 21’inci triple-double’ını yaparak eski basketbolcu’yı geçti ve bu alanda kulüp rekorunun yeni sahibi oldu.Bu sezon 10’uncu mağlubiyetini alan 27 galibiyetli Rockets’ta sakatlığı devam eden all-star James Harden forma giymezken, Eric Gordon 30 sayı, 7 asist, 3 ribaunt ve 3 top çalma,29 sayı,28 sayı, 9 asist ve 7 ribaunt,15 sayı ve 10 ribauntla maçı tamamladı.Günün diğer mücadelesinde, yıldız oyuncusu’un üstün performansının yardımıyla konuk olduğu Los Angeles Clippers’ı 127-117’lik skorla geçti.Sezonun 22’inci galibiyetini alan Thunder’da Westbrook 29 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle triple-double yaparak galibiyette önemli pay sahibi oldu. Paul George 31 sayı ve 6 ribaunt, Carmelo Anthony 22 sayı, Steven Adams ise 12 sayı ve 9 ribauntla skora destek verdi.Bu sezon 20’nci mağlubiyetini alan Clippers’ta DeAndre Jordan 26 sayı ve 17 ribaunt, Lou Williams 26 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken, Blake Griffin ise 24 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle oynadı.NBA’e 10 maçla devam edilecek.