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Çekya Başbakanı Andrej Babiş istifa kararı aldı

Çekya ulusal meclisinden güven oyu alamayan Gayrimemnun Halk Hareketi (ANO) Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Babiş, istifa kararı aldı

Çekya Başbakanı Andrej Babiş istifa kararı aldı
Babiş, Çekya basınına yaptığı açıklamada, kurduğu azınlık hükümetinin meclisin çoğunluğunun desteğini almayı başaramadığı için istifa kararı aldığını söyledi.

Başbakan Babiş, Cumhurbaşkanı Miloş Zeman’dan istifa mektubunu resmen sunmak için randevu talebinde bulunduğunu da ifade etti.

İKİNCİ ŞANS VERMESİ BEKLENİYOR


Öte yandan, Cumhurbaşkanı Zeman’ın parlamentodan güven oyu alabilecek bir hükümet kurulması için Andrej Babiş’e ikinci bir şans vermesi bekleniyor.

Çekya ulusal meclisinde dün yapılan oylamada, ANO partisinin kurduğu azınlık hükümeti 78 "evet" oyuna karşı 117 "hayır" oyuyla parlamentodan güven oyu almayı başaramamıştı.


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