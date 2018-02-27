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Çekya'dan Salih Müslim açıklaması: Gözden geçiririz

Çekya bugün serbest bıraktığı PYD elebaşı Salih Müslim'le ilgili açıklama yaptı

27 Şubat 2018, Salı 20:46
Çekya'dan Salih Müslim açıklaması: Gözden geçiririz
Çekya, Türkiye'nin iade talebinde bulunması halinde kararı gözden geçirebileceklerini belirtti.

SERBEST BIRAKILMIŞTI


Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan ve bugün mahkemeye çıkarılan terör örgütü PYD elebaşı Salih Müslim'in ilk fotoğraflarını, Amerikan AP haber ajansı servis etti.

Salih Müslim çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 
 

TÜRKİYE'DEN ÇEKYA'YA NOTA 


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Çekya'ya nota verdik! Başka ülkeye gitse de bırakmayız. Bu karar her şeyin bittiği anlamına gelmez 

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Hakkında kırmızı bülten çıkardığımız PKK/PYD elebaşlarından Salih Müslim, 24 Şubat'ta Çek Cumhuriyeti'nde gözaltına alındı. Bu teröristin iadesi için gerekli çalışmaları başlattık. İçişleri, Dışişleri, Adalet bakanlıklarımız konuyu yakından takip ediyor. Gün, NATO müttefikimiz Çekya'nın imtihan günüdür. Umarım Çekya terörle mücadelede hassasiyeti görür ve gerekli dayanışma ile bu teröristi bize iade eder" ifadesini kullandı.

MÜSLİM'DEN KÜSTAH AÇIKLAMA


Reuters'ın geçtiği habere göre Salih Müslim konuya ilişkin şunları söyledi: Türkiye’nin hakkımdaki yakalama kararını biliyordum ama ciddiye almadım. 

Öte yandan Müslim, Çekya’dan nereye gideceğini bilmediğini söyledi, "Finlandiya’da oturma iznim var" dedi.



Salih Müslim, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alıyordu​
 

SALİH MÜSLİM KİMDİR?


1951 yılında Halep'te dünyaya gelen Salih Müslim doğma büyüme Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin  ferdi olan Salih Müslim,1970 senesinde İstanbul'da yaşamış ve 1977 yılında üniversite eğitimini tamamlamıştır.

Asıl mesleği mühendis olan Salih Müslim 1998 yılında siyasete ilk adımını atmış ve Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katılmıştır.

Salih Müslim, bugün Suriye Demokratik Birlik Partisi lideri olarak PYD örgütünün içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

2013 yılında oğlu Şervan Müslim'i Telabyad'da çıkan silahlı bir çatışmada kaybetmiştir. 

Salih Müslim  Suriye'deki en güçlü Kürt lider olarak tanınmaktadır. Müslim, 2010 senesinde Irak'a kaçmış, 2011 senesindetekrar Suriye'ye dönerek, Suriye'deki iç savaşta hain planlarını sürdürmeye devam etmiştir.

Prag'da yakalanan Salih Müslim, PYD/PKK’nın eski eş başkanıydı ve kırmızı bültenle aranıyordu.

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