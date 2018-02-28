Çekya neresi? Çekya haritası nerede? Çekya ne demek?

Büşra Kamış

ve Çekya'nın anlamı? gibi merak edilen soruları haberimizde derledik. Çekya 10,56 milyon nüfusuna sahipOrta kısa adıyla Avrupa'da olan bir ülkedir. ​Çeklerin ataları 5. yüzyılda Karadeniz ve Karpat dağlarından kalkarak Orta Avrupa’ya göç etmiş Slavlardır. 1. Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra Slovakya Nazi Almanyası’yla anlaşarak Çekoslovakya’dan ayrıldı.: Çek korunasıdır. Çekya'da hangi dil konuşuluyor? Hint-Avrupa dil ailesi, Slav dilleri, Sorbca, Batı Slav dilleri kullanılıyor. Çekya haritasına ve çekya'nın ne demek olduğunu inceleyelim...Çek Cumhuriyeti ya da resmî kısa adıyla Çekya Orta Avrupa’da bir ülkedir. Kuzeyinde Polonya, batı ve kuzeybatısında Almanya, güneyinde Avusturya ve doğusunda Slovakya ile komşudur.Tarihî Prag kenti, ülkenin başkenti ve en büyük kenti olmasının yanı sıra, çok ilgi çeken bir turizm merkezidir. Ülke, Bohemya ve Moravya bölgelerinden oluşur ve daha büyük Silezya bölgesinin bir parçasıdır. Çek Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004’te Avrupa Birliği’nin üyesi olmuştur.Ülkenin dünya çapında tanınan ürünleri kristal, cam işlemeleri ve garnet taşıdır. Bunun yanında, bira gerek üretim gerekse kültür olarak ülkenin en önemli sembollerindendir. Pek çok ülkede yerel bira üreticileri isim haklarını başta Bohemya bölgesine bağlı Plzeň şehri olmak üzere bu ülkeden almıştır.1997'ye kadar 42 kodunu Slovakya ile ortak kullandı. Çek Cumhuriyeti (Çekçe: Česká republika) ya da resmî kısa adıyla Çekya (Çekçe: Česko ( dinle)), Orta Avrupa'da bir ülkedir. ... Tarihî Prag kenti, ülkenin başkenti ve en büyük kenti olmasının yanı sıra, çok ilgi çeken bir turizm merkezidir.Çeklerin ataları 5. yüzyılda Karadeniz ve Karpat dağlarından kalkarak Orta Avrupa’ya göç etmiş Slavlardır.8. yüzyılda bölgede Büyük Moravya Prensliği kuruldu. 874 yılında Çek kökenli I. Bořivoj Hristiyanlığı kabul ederek Büyük Moravya Prensliği’nden bağımsızlığını ilân etti ve böylece ilk Bohemya devleti ortaya çıktı. I. Bořivoj’un kurduğu Přemyslovců Hanedanı Bohemya’yı Orta Çağ’ın sonuna kadar yönetti. Orta Avrupa’nın en güçlü devletlerinden biri olan Bohemya Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun bir parçasıydı.Mezhep kavgalarından dolayı çıkan 15. yüzyıldaki Hussit Savaşları ve 17. yüzyıldaki Otuz Yıl Savaşları Bohemya halkına büyük zararlar verdi. 16. yüzyıldan itibaren bölge Habsburgların yönetimi altına girdi. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu zayıfladıkça Bohemya önce Avusturya İmparatorluğu sonra da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun bir parçası haline geldi. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu I. Dünya Savaşı sonunda yıkılınca 1918 yılında Slovakya, Bohemya, Moravya, Silezya, ve Karpat Rutenya birleşerek Çekoslovakya adında bir ülke haline geldiler.1. Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra Slovakya Nazi Almanyası’yla anlaşarak Çekoslovakya’dan ayrıldı. Nihayet 9 Mayıs 1945 tarihinde Sovyetler Birliği |Sovyet]]ve Amerikan birlikleri ülkeye girerek Alman işgaline son verdiler. Çekoslovakya tekrar birleşti. 1948 yılında yönetim komünistlerin eline geçti. Bu tarihten sonra, 41 yıl boyunca Çekoslovakya Doğu Bloku’nda yer aldı.5 Ocak 1968 tarihinde iktidara gelen Alexander Dubček siyasi bir liberalleşme dönemi başlattı. Ancak Prag Baharı adı verilen bu dönem aynı yılın 20 Ağustosunda Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı müttefiklerinin (Romanya hariç) ülkeyi işgal etmesi ile sona erdi. Kasım 1989’da Çekoslovakya Kadife Devrimi adı verilen kansız bir devrimle kapitalizme dönüş yaptı. 1 Ocak 1993 tarihinde ülke barışçı bir biçimde Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olmak üzere iki ülkeye ayrıldı. Her iki ülkede geniş çaplı ekonomik reformlar yapıldı. Çek Cumhuriyeti 12 Mart 1999 tarihinde NATO’ya 1 Mayıs 2004 tarihinde de Avrupa Birliği’ne katıldı. 21 Aralık 2007 tarihi itibarı ile Avrupa Vize Birliği’ne dahil edilmiştir.