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Celalettin Can ve 18 kişiye tutuklama talebi

İstanbul'da 7 Şubat günü gözaltına alınan aralarında 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can'ın da bulunduğu 19 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi

20 Şubat 2018, Salı 20:37
Celalettin Can ve 18 kişiye tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişi, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Savcılıkça sorgusu yapılan şüphelilerden 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılırken; 9 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talep edildi.

Özden Atik / İstanbul-DHA


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