Celalettin Can ve 18 kişiye tutuklama talebi

2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Mehmet Nuri Turan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişi, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılıkça sorgusu yapılan şüphelilerden 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılırken; 9 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talep edildi.Özden Atik / İstanbul-DHA