Celalettin Can ve 18 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişi, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Savcılıkça sorgusu yapılan şüphelilerden 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılırken; 9 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talep edildi.
Özden Atik / İstanbul-DHA
Mehmet Nuri Turan