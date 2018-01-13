Çelik: Bu kazağı annem bana 20 liralık yünle yaptı

Şimdi ise benzer bir haberi gündeme getiren isim Çelik
oldu. Şarkıcı, Valentino'nun el örgüsü bir kazağı 9 bin 250 TL'ye sattığını görünce espriyi patlattı.
ANNETİNO 2O LİRA VALENTİNO 10 BİN LİRA
1993 yılında çıkardığı 'Ateşteyim'
albümünün kapağı ve şarkının klibinde giydiği kazağı Instagram ve Twitter hesabından takipçilerine hatırlatan Çelik, şöyle dedi: "Bu kazağı annem bana 20 liralık yün ile yaptı. Şu Valentino'nun koyduğu fiyata bak."
Çelik'e Twitter'da destek mesajı yağdı...
Çelik,
1993 yılında annesinin ördüğü bu kazakla albüm için poz vermişti.
Çelik de vize mağduru
Elif Bayram