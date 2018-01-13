Çelik: Bu kazağı annem bana 20 liralık yünle yaptı



ANNETİNO 2O LİRA VALENTİNO 10 BİN LİRA

Çelik de vize mağduru

Elif Bayram

Şimdi ise benzer bir haberi gündeme getiren isimoldu. Şarkıcı, Valentino'nun el örgüsü bir kazağı 9 bin 250 TL'ye sattığını görünce espriyi patlattı.1993 yılında çıkardığıalbümünün kapağı ve şarkının klibinde giydiği kazağı Instagram ve Twitter hesabından takipçilerine hatırlatan Çelik, şöyle dedi: "Bu kazağı annem bana 20 liralık yün ile yaptı. Şu Valentino'nun koyduğu fiyata bak."Çelik'e Twitter'da destek mesajı yağdı...1993 yılında annesinin ördüğü bu kazakla albüm için poz vermişti.