Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Çelik: Bu kazağı annem bana 20 liralık yünle yaptı

Geçen aylarda dünyaca ünlü bir markanın pazarda 15 TL'ye bulunan 'basma pazen fistan'ı 15 bin TL'ye satışa çıkarması sosyal medyaya damga vurmuştu

13 Ocak 2018, Cumartesi 11:26
Çelik: Bu kazağı annem bana 20 liralık yünle yaptı
Şimdi ise benzer bir haberi gündeme getiren isim Çelik oldu. Şarkıcı, Valentino'nun el örgüsü bir kazağı 9 bin 250 TL'ye sattığını görünce espriyi patlattı.


ANNETİNO 2O LİRA VALENTİNO 10 BİN LİRA


1993 yılında çıkardığı 'Ateşteyim' albümünün kapağı ve şarkının klibinde giydiği kazağı Instagram ve Twitter hesabından takipçilerine hatırlatan Çelik, şöyle dedi: "Bu kazağı annem bana 20 liralık yün ile yaptı. Şu Valentino'nun koyduğu fiyata bak."



Çelik'e Twitter'da destek mesajı yağdı...


Çelik, 1993 yılında annesinin ördüğü bu kazakla albüm için poz vermişti.



Çelik de vize mağduruÇelik de vize mağduru
Yeşilçam'ın kötü adamlarına bir de böyle bakın!

Yeşilçam'ın kötü adamlarına bir de böyle bakın!

Buse Varol kimdir? (Alişan'ın yeni sevgilisi)

Buse Varol kimdir? (Alişan'ın yeni sevgilisi)
Beyaz Show'da Kanal D Haber spikeri Gözde Atasoy'u güldüren skeç! (Gözde Atasoy kimdir?)

Beyaz Show'da Kanal D Haber spikeri Gözde Atasoy'u güldüren skeç! (Gözde Atasoy kimdir?)
Gupse Özay'ın Deliha'daki son keşfi (Aksel Bonfil kimdir?)

Gupse Özay'ın Deliha'daki son keşfi (Aksel Bonfil kimdir?)
Asena Atalay, gözüyle dalga geçtiği Hayko Cepkin'den özür diledi

Asena Atalay, gözüyle dalga geçtiği Hayko Cepkin'den özür diledi
İzdivaç programlarına damga vuran gelin adayları

İzdivaç programlarına damga vuran gelin adayları
TV spikerlerinin unutulmayan gafları

TV spikerlerinin unutulmayan gafları
Serenay Sarıkaya: Kadın oluyorum

Serenay Sarıkaya: Kadın oluyorum
Kerimcan Durmaz uçakta kriz çıkardı (Benden Duymuş Olmayın)

Kerimcan Durmaz uçakta kriz çıkardı (Benden Duymuş Olmayın)
Magazin dünyasından kimler geldi kimler geçti

Magazin dünyasından kimler geldi kimler geçti
Anne Heche ve James Tupper ayrıldı

Anne Heche ve James Tupper ayrıldı