Çelik Erişçi tüm bilinmeyenleri anlattı

FETÖ RADARINA GİREN RÖPORTAJ



"ALGI OPERASYONLARI İLE HEDEF YAPILDIM"



SORGUDA, POLİSLER ŞARKI SÖYLEMESİNİ İSTEMİŞ

“OPERASYONLARLA SAVUNMASIZ HALE GETİRDİLER”

“ATATÜRK ŞARKILARI YAPTIM DİYE ELEŞTİRİLDİM”

"HABLEMİTOĞLU GİBİLERİNİN UYARILARINI DİKKATE ALMAZSSAN 15 TEMMUZ OLUR"



“15 TEMMUZ'U DOĞRU ANLADIK MI”

“DEVLETİMİN YANINDAYIM”



“BAYRAK RESMİ KOYUNCA İŞ ÇÖZÜLDÜ ZANNEDİYOR”

“LİNÇ ETMEYİN, DİNLEYİN”

"BU MEMLEKET İYİ MEMLEKETTİR"

Can Hakman

Şarkıcı Çelik Erişçi mesleğinin zirvesindeydi. Yaptığı şarkılar milyonlara ulaşıyordu. Atatürk'e olan sevgisini, bağlılığını, şarkılarına da yansıtıyordu. 2000'li yılların başında bir anda her şey ters düz oldu. Bir anda hakkında tarikatçı olduğu iddiaları ortaya atıldı. "Dost Tarikatı" mensubu olduğu öne sürüldü. Ardından şarkı sözlerinin ve bestelerinin "çalıntı" olduğu iddiası geldi. Son olarak ise, 2009'da firari FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün hedefiydi. Yakın dostları Necip Hablemitoğlu ve emekli binbaşı İhsan Güven cinayete kurban gitmiş, Çelik ise yaşıyordu. Bu durum savcı Öz'e göre manidardı. Çelik Erişçi şüpheliydi. Şarkıcı Çelik Erişçi yıllar süren suskunluğunu TRT Radyo Haber'de yayınlanan gazeteciler Erdal Kılınç ve Toygun Atilla'nın hazırladığı Türkiye'nin Davası programında bozdu.Şarkıcı Çelik Erişçi, 1994'te Hürriyet Gazetesi'ne verdiği bir röportajda "Aydını Eşber Yağmurdereli, sanat güneşi Zeki Müren, Başbakanı'da Ecevit gibi, cemaat liderlerine kırmızı pasaport veren bir ülkeden bir şey olmaz" dediğinde henüz 24 yaşındaydı. Bu söz FETÖ'nün radarına takılıp, hedef olması için yeterliydi. 2002'den sonra ise ardı ardına sistematik saldırılara maruz kaldı.Çelik Erişçi, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra "Algı" operasyonlarının farkına vardığını belirterek kendisinin de FETÖ'nün "Algı" operasyonlarının kurbanı olduğunun altını çizdi. Erişçi "Mesela sen dine çok inanıyorsun sana ateist diyorlar. Sen askersin, seni vatan hainliği ile suçluyorlar, Sen, Atatürkçüsün en karşıtı kimse onla suçluyorlar. Ergenekon benim ülkemin destanı kardeşim. Öyle bir ad koyuyorlar ki, o ad leş oluyor. Tarikat iddiaları da böyledir, bir isim koyuyor. O senin üstüne yapışıyor. Halen günümüzün tartışmalarını biz o operasyonlar üzerinden karşılıyoruz" dedi.Emekli Binbaşı İhsan Güven'in eşi ile birlikte Tuzla'daki evinde öldürülmesinden sonra ifade verdiği sırada polislerin kendisinden şarkı söylemesini istediğini belirten Çelik Erişçi "Polis sorgusunda çok büyük bir psikolojik baskı oluyor. Özü şu, bir tanesi dedi ki, ‘şarkı söylesene bana.’ Kuş kadar beyni olan biri orada kameraların olduğunu bilir. Senin kayıt altına alındığını, karşılıklı iyi ya da kötü kişiler tarafından çapraz sorgulandığını bilir. Onu yaptığı sırada sana ‘bana şarkı söyler misin’ der. Böyle bir baskı. Arka sonu çok ciddi bir niyet o. Artık dümen suyu neyse sizi oraya getirecek o. Baskı neyse sizi oraya getirecek o. Baskıyı hissettim orda” ifadelerini kullandı.Sistematik "algı" operasyonları ile adeta linç edildiğini söyleyen Çelik Erişçi, şu ifadeleri kullandı:"Ben paramparça edildim medyada. Mesela, bir gazetede benim ağzımdan ‘Ben Atatürkçü değilim’ diye koca bir manşet atıldı. Biz bunun gerçek olmadığının kayıtlarını mahkemeye götürdük. Asla böyle bir şey söylemediğim kayıtlarda ortada. Mahkemeyi kazandık. Buna rağmen bu manşeti atan gazete tekzibi yayınlamadı. Yayınlamadılar. Yani sistem kendinizi savunamaz hale getiriyor. Şöyle düşünün, Ergenekon sonrası operasyonlarda saldırı altında olanlar kendilerini savunabildiler mi? Hedef budur. Karşısındakileri kendini savunamaz hale getirmek. Ben, ‘şarkılarımın çalıntı’ olduğu şeklindeki iddialar da dahil tüm mahkemeleri kazandım. Ama bunu kim biliyor? Asıl problem hukukla ilgili. Ben bunların içerisinde ne teşhis ettim. Adalet ve hukuk yok mu? Yandın. Kendini ifade edemiyorsun. Mahkemeye gidiyorsun mahkeme seni haklı buluyor. Belgelerini çıkartıyorsun, ortaya koyuyorsun. Geliyorsun gazeteye bunu yayınla… Yayınlamıyor. Nasıl bir güç… Burada çok büyük güç var."1994'te yaptığı ve milyonlara ulaşan "Benimle Kal" adlı albümüne koyduğu "Atatürk" şarkıları nedeniyle eleştirilere maruz kaldığını belirten Çelik Erişçi, "İlk aldığı tepkilerden sonra gücendim. ‘Ey Türk Gençliği’ halamın oğluna yapılmış, bana yapılmamış gibi bir tepki görüyorsun. Kardeşim, ‘Ey Türk Gençliği’. İşte gencim… Bana söylemiş. ‘Sana mı kaldı kardeşim Atatürk’ böyle eleştirdiler beni. Ee size kaldıysa 15 Temmuz niye oldu abi? Böyle çok ciddi bir problem var. Yani o günlerde bizim büyüğümüz olan ve bize, ‘niye bunları söylüyorsun kardeşim diyenler’ 15 Temmuz gelince de dağıldılar bu sefer. O yüzden, toplumdaki herkesin, her söylediğine, devlet aklı dediğimiz şey dikkat etmek zorunda. Bunları dikkate alacak... 24 yaşında bir çocuk çok ciddi bir şey söylüyor. Sen onu dikkate almıyorsun. 15 Temmuz’da iş bizim üstümüze savaş açılması olarak sonuçlanıyor" diye konuştu.2002'de katledilen Necip Hablemitoğlu'nun toplumu FETÖ konusunda uyardığının altını çizen Erişçi, "2002’deki vefatından önce yazılmış Köstebek isimli Hablemitoğlu’nun kitabı var. Adresleri ile yazıyor, örgütü. Sen ona dikkat etmezsen, 15 Temmuz oluyor işte. Edicen mi etmeyecek misin? Kusur ya da eksik anlamında söylemiyorum ama günlük hayatın ve devlet aklı gibi düşündüğümüz toplumumuzun tamamen hayatı maç dizi vs üzerinden kurgulanırsa senin üstüne 15 Temmuz geldiğinde sen hazırlıksız yakalanırsın. Halbuki orada, rahmetli Necip Hablemitoğlu canını feda etmiş. Ülkedekiler zarar görmesin diye" dedi.Çelik Erişçi "Ama işin realitesi, benim ülkem 15 Temmuz gibi bir olay gördü. Yani biz bunu ne kadar anladık, anlamadık onu tam bilmiyorum. Neler oldu, bizim ülke tam anladı mı, anlamadı mı? Onu da bilmiyorum. Ama ben çok ciddi bir olay geçirdiğimizi düşünüyorum. Ülke çok büyük bir saldırı aldı. Bu saldırıdan sonra gördük ki, bizim ülkemizde hiç farketmediğimiz ittiğimiz ya da operasyonlarla ekarte edilmiş olan Necip Hablemitoğlu gibi, insanlar var ve bu insanlar ne olacağını söylemişler. Fakat bizim bunlardan hiç haberimiz olmamış" ifadelerini kullandı.Çelik Erişçi, 15 Temmuz darbe girişimin ardından Yenikapı'da yapılan mitinge giderek destek verdiğini söyledi. Erişçi, "15 Temmuz’dan sonra bir şey anlaşıldı. Senin devletinin her tarafı ele geçirilmiş. Ele geçirilmediyse de ele geçirmek için çok büyük hamle yapılmış. Allah’tan da devlet güçlü bir devlet vatandaşı ile sokakta tankın altına yatanı ile bütün refleksi ile buna karşı çıktı. Aynı düşünürsün veya düşünmezsin biz Yenikapı’daki mitinge gidip destek verdik. Bu, ‘biz devletimizin yanındayız’ demek. Partinin başında kim var? Şu oluşumun başında kim var? Bunlar ayrı siyasi tartışmalar. Yani birisi yol yapmak istiyor, öbürü yol buradan değil de buradan diyor. Bu siyasetle ilgili bir şey. Yani toplum yönetimi ile ilgili bir şey. Devlet söz konusu olduğunda… Çağrı şu; ‘Kardeşim karşımızda bir düşman var. Beraber duruyor muyuz, durmuyoruz?’ Bilinç olarak, vatandaş olarak, Çelik olarak, her zaman devletimin yanındayım” dedi.Toplumsal bilinç ve tavır noktasında eleştirilerde bulunan Erişçi, "Herkes televizyonun arkasına ya da sosyal medyanın arkasına saklanıyor, şehitler olduğunda keyfine bakıyor. Orada şehitler var. Bayrak resmi koyunca iş çözüldü zannediyor. Öyle, olmuyor ama" ifadelerini kullandı.Türkiye'de linç kültürünün giderek arttığına ve kendisi gibi düşünmeyen insanların linç edildiğine vurgu yapan Çelik Erişçi, bir dönem Aysun Kayacı'nın da benzer bir lince maruz kaldığını belirtti. Erişçi şöyle konuştu:"Ülkede biri bir şeyler söylediğinde bizim alışkanlığımız linç. Onu linç edeceğiz. Ne dediğini dinle. Ona değer ver. O senin vatandaşın. Dinlemeyip linç ediyoruz, yok ediyoruz, geçip ondan sonra oturuyoruz. Her türlü bilgiyi devlet aklı değerlendirecek, ona göre yapılanacak, bütün unsurları bilinçli olacak. Askeri de bilinçli olacak, avukatı da… Muhalif de, tabi bilinçli olacak çıkıp televizyona söyleyecek fikrini... Söyleyecek ama bu öyle bir muhalefet olacak ki, devletin asli fikri zarar görmesin."Ülkenin içinde bulunduğu zor şartları atlatacağına inancının tam olduğunu belirten Çelik Erişçi, "Ama benim inancım şu; Asırlardır devlet kurma yeteneğine sahip asil ve büyük Türk milleti var. Bu bir deneyim. Bu 3 günde kazanılmaz. Bu, sadece Kurtuluş savaşında kazanılmış bir deneyim değil. Bu Hunlar döneminden başlamış. Bu bir gelenek. 15 Temmuz'da hayal görmediysem tankın altına yatan insan gördüm. Bizim memleket iyi bir memlekettir. Çok normal adam işi değil o tankın altına yatmak. Ben gördüm bunu. Evet zor günler geçiyor ama biz zor günlerde bir araya gelmeyi ve bu ülke için hep beraber bir arada durmayı becerebilen bir milletiz diye düşünüyorum" diye konuştu.ODA TV