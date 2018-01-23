Çelik: Konserime gelen kıza aşık oldum



27 YIL SONRA İTİRAF ETTİ



İŞTE ÇELİK'İN O PAYLAŞIMI:

Çelik de vize mağduru

Elif Bayram

Yaptığı müziklerle bir döneme damga vuran isimlerden Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir itirafta bulundu.'Kanım Kaynadı Sana' şarkısını konserinde aşık olduğu kıza yazdığını söyledi.Henüzşarkı söylediği yıllarda bir kıza yazdığı şarkıyı 27 yıl sonra açıklayan Çelik, kısa bir süre önce verdiği konserde karşısına çıkan hayranına bu gerçeği açıkladığını da itiraf etti."1991 yılında Ankara'da aşık olduğum bir kıza yaptım bu şarkıyı… Ve o kız geçtiğimiz cumartesi akşamı 6:45 konserinde karşıma çıktı. Ankara'dan dönerkenbirlikte beni tren garından uğurlamıştı. Bir tek kez gördüm onu ve sadece o gün içinde yaşananlarla bu şarkıyı yazdım.Ateşteyim albümünde yayınladım bu şarkıyı… Kız ise şarkının ona yazıldığını bu konser sonrasında öğrendi: Tam 27 sene sonra… Anlat anlat bitmez, ne anılar var be!"