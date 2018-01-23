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Çelik: Konserime gelen kıza aşık oldum

1991'de İzel ve Ercan'la şarkı söyleyen Çelik, verdiği konserde bir hayranına aşık olduğunu ve onun için şarkı yazdığını sosyal medyadan itiraf etti

23 Ocak 2018, Salı 11:20
Çelik: Konserime gelen kıza aşık oldum
Yaptığı müziklerle bir döneme damga vuran isimlerden Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir itirafta bulundu. Çelik, 'Kanım Kaynadı Sana' şarkısını konserinde aşık olduğu kıza yazdığını söyledi.


27 YIL SONRA İTİRAF ETTİ


Henüz İzel ve Ercan'la şarkı söylediği yıllarda bir kıza yazdığı şarkıyı 27 yıl sonra açıklayan Çelik, kısa bir süre önce verdiği konserde karşısına çıkan hayranına bu gerçeği açıkladığını da itiraf etti.


İŞTE ÇELİK'İN O PAYLAŞIMI:


"1991 yılında Ankara'da aşık olduğum bir kıza yaptım bu şarkıyı… Ve o kız geçtiğimiz cumartesi akşamı 6:45 konserinde karşıma çıktı. Ankara'dan dönerken İzel ve Ercan'la birlikte beni tren garından uğurlamıştı. Bir tek kez gördüm onu ve sadece o gün içinde yaşananlarla bu şarkıyı yazdım.

Ateşteyim albümünde yayınladım bu şarkıyı… Kız ise şarkının ona yazıldığını bu konser sonrasında öğrendi: Tam 27 sene sonra… Anlat anlat bitmez, ne anılar var be!"



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