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Celil Nalçakan: Seninle gurur duyuyorum meleğim...

Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Zülfikar karakteriyle akıllara kazınan oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından kardeşinin doğum gününü kutladı

Celil Nalçakan: Seninle gurur duyuyorum meleğim...
Oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından kardeşinin doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal satırlarla bu günü daha da anlamlı kılan Celil Nalçakan, kardeşi Esra Nur’la çekilmiş bir fotoğrafının altına şu satırları yazdı: 

'HER ŞEYDEN ÇOK SEVDİĞİM'


“Bu hayattaki, herkesten ve her şeyden çok sevdiğim, aldığım her nefesin yarısı, anamın babamın en güzel hediyesi, tebessümümün sahibi, gözümün ve dahi ömrümün Nûr'u, kalbi ak gözü karam, 24 sene önce bugün, erken doğmaya karar verdi… Bir kilo altı yüz yirmi iki gram…


'HEP ARKANDA ABİN'


Seninle gurur duyuyorum meleğim. Dilerim hep aşktan sebep dolsun gözlerin, dilerim uzun güzel yıllar boyu, hep mutlu olman için çarpsın vicdanlı kalbin… İyi ki doğdun kardeşim… Bil ki, ömrü vefa ettikçe hep arkanda abin”




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