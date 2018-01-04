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Celta Vigo-Barcelona maçı özeti

İspanya Kral Kupası Son 16 Turu ilk maçında Celta Vigo ile Barcelona 1-1 berabere kaldı

Celta Vigo-Barcelona maçı özeti
Balaidos Stadyumu'nda oynanan müsabakada perdeyi açan isim 15'inci dakikada Jose Arnaiz oldu. Genç oyuncu, Barcelona'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 31'inci dakikada Pione Sisto, attığı gol ile skora eşitlik getirdi. İlk yarı da bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda iki takım da girdiği gol fırsatlarını değerlendiremezken, mücadele de 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

EMRE MOR İKİNCİ YARI OYUNA GİRDİ


Milli oyuncu Emre Mor, 67'nci dakikada Pione Sisto'nun yerine oyuna dahil olurken, etkili bir oyun sergiledi ve birçok gol fırsatı yarattı.

İki ekip arasındaki rövanş maçı, 11 Ocak Perşembe günü saat 23.30'da Nou Camp'ta oynanacak.
 

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