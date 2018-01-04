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Celtics, Cavaliers’a şans tanımadı

NBA Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, Cleveland Cavaliers’ı 102-88 yenerek art arda 4. galibiyetini elde etti.

Celtics, Cavaliers’a şans tanımadı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı’nın iddialı takımları Boston Celtics ile Cleveland Cavaliers arasındaki mücadeleyi, 102-88 Celtics kazandı.

NBA’e 12 maçla devam edildi. Boston Celtics, sahasında Cleveland Cavaliers’ı 102-88 yenerek galibiyet serisini 4 karşılaşmaya çıkardı.

Celtics’te Terry Rozier 20 sayı, Jayson Tatum ve Marcus Smart 15’er sayı kaydetti. Kyrie Irving, eski takımına karşı 11 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Yüzde 34,8 isabetle şut atan Cavaliers’ta LeBron James 19 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Kyle Korver 15 sayı, Jeff Green de 13 sayı üretti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 8 dakikada 2 sayı attı.

NBA’e 2 maçla devam edilecek.

 Sonuçlar

Orlando Magic-Houston Rockets: 98-116
Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 112-106
Washington Wizards-New York Knicks: 121-103
Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 98-97
Miami Heat-Detroit Pistons: 111-104
Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 102-88
Chicago Bulls-Toronto Raptors: 115-124
Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 122-101
Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 122-125
Denver Nuggets-Phoenix Suns: 134-111
Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 98-108
Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 96-133

AA

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