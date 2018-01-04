Celtics, Cavaliers’a şans tanımadı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı
’nın iddialı takımları Boston Celtics ile Cleveland Cavaliers
arasındaki mücadeleyi, 102-88 Celtics
kazandı.
NBA’e 12 maçla devam edildi. Boston Celtics,
sahasında Cleveland Cavaliers’ı
102-88 yenerek galibiyet serisini 4 karşılaşmaya çıkardı.
Celtics’te Terry Rozier
20 sayı, Jayson Tatum ve Marcus Smart
15’er sayı kaydetti. Kyrie Irving,
eski takımına karşı 11 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle oynadı.
Yüzde 34,8 isabetle şut atan Cavaliers’ta LeBron James
19 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Kyle Korver
15 sayı, Jeff Green
de 13 sayı üretti. Milli basketbolcu Cedi Osman
ise 8 dakikada 2 sayı attı.
NBA’e 2 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Orlando Magic-Houston Rockets: 98-116
Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 112-106
Washington Wizards-New York Knicks: 121-103
Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 98-97
Miami Heat-Detroit Pistons: 111-104
Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 102-88
Chicago Bulls-Toronto Raptors: 115-124
Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 122-101
Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 122-125
Denver Nuggets-Phoenix Suns: 134-111
Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 98-108
Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 96-133
AA
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Erdinç Şahin