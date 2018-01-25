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Cem Boyner dede oldu

Boyner Holding Yönetim Kurulu BaşkanıCem Boyner’in Bilgün Sazak ile evliliğinden olan küçük kızı Emine Boyner, kız bebek sahibi oldu

Cem Boyner dede oldu
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in Bilgün Dereli ile evliliğinden olan küçük kızı Emine Boyner Kürşat, 31 Ağustos 2012’de Ayvalık’ın tanınmış ailelerinden Kürşat Zeytinyağları’nın ikinci nesil patronu Ali Kürşat ile Ayvalık yakınlarındaki bir koyda yapılan düğünle hayatını birleştirmişti.


BEBEĞİN ADI ŞİRA OLDU


Ali Kürşat ve Emine Boyner Kürşat çifti önceki gün Fulya Acıbadem Hastanesi’nde dünyaya gelen bebeklerine Şira adını verdi.

Dört çocuk babası Cem Boyner ilk kez dede oldu.


Dört çocuk babası <strong>Cem Boyner</strong> ilk kez dede olacak.

Cem Boyner dede oluyorCem Boyner dede oluyor
İshak Alaton: Cem Boyner boğayı boynuzlarından tuttuİshak Alaton: Cem Boyner boğayı boynuzlarından tuttu


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