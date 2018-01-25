Cem Boyner dede oldu



BEBEĞİN ADI ŞİRA OLDU

Cem Boyner dede oluyor

İshak Alaton: Cem Boyner boğayı boynuzlarından tuttu

Elif Bayram

Yönetim Kurulu Başkanı’inile evliliğinden olan küçük kızı, 31 Ağustos 2012’de Ayvalık’ın tanınmış ailelerinden’nın ikinci nesil patronuile Ayvalık yakınlarındaki bir koyda yapılan düğünle hayatını birleştirmişti.çifti önceki gün Fulya Acıbadem Hastanesi’nde dünyaya gelen bebeklerineadını verdi.Dört çocuk babası Cem Boyner ilk kez dede oldu.