Cem Boyner dede oldu

Boyner Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner
’in Bilgün Dereli
ile evliliğinden olan küçük kızı Emine Boyner Kürşat
, 31 Ağustos 2012’de Ayvalık’ın tanınmış ailelerinden Kürşat Zeytinyağları
’nın ikinci nesil patronu Ali Kürşat
ile Ayvalık yakınlarındaki bir koyda yapılan düğünle hayatını birleştirmişti.
Ali Kürşat ve Emine Boyner Kürşat
BEBEĞİN ADI ŞİRA OLDU
çifti önceki gün Fulya Acıbadem Hastanesi’nde dünyaya gelen bebeklerine Şira
adını verdi.
Dört çocuk babası Cem Boyner ilk kez dede oldu.
Cem Boyner dede oluyor
İshak Alaton: Cem Boyner boğayı boynuzlarından tuttu
Elif Bayram