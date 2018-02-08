Cem Karaca aramızdan ayrılalı 14 yıl oldu: Cem Karaca kimdir?

2004 yılında kaybettiğimiz Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca, şarkıları ve sözleriyle anılıyor. Peki, sosyal medya hesaplarında bugün sık sık fotoğrafları paylaşılan usta sanatçı Cem Karaca kimdir, onu ne kadar tanıyoruz? İşte detaylar...