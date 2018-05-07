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Cem Uzan kimdir? Geri mi dönüyor?

Siyasi sığınma hakkı nedeniyle uzun Süredir Fransa'nın Paris kentinde bulunan Cem Uzan hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. 2002'de Genç Partiyi kuran ve aynı sene yapılan seçimlerde yüzde 7,25 oy alan Cem Uzan'ın, Genç Parti'nin Olağanüstü Büyük Kongresi'nde tek aday olarak katılacağı belirtidi. Bu gelişme sonrası Cem Uzan hakkındaki detaylar merak edildi.
 

Cem Uzan kimdir? Geri mi dönüyor?
Türkiye’de ilk özel televizyonu ve ülkenin ikinci GSM operatörü Telsim’i kuran ve Eylül 2009'da gizlice ülkeyi terk eden Cem Uzan hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Uzan'ın 2002'de kurduğu Genç Parti'ye yeniden genel başkan olacağı iddia edildi. 

Genç Parti'nin Olağanüstü Büyük Kongresi yarın Ankara’da Green Park Otel’de, saat 14.00’te yapılacak. Cem Uzan'ın yarınki kongrede, Genç Parti Genel Başkanlığı'na tek aday olarak katılacağı belirtildi. Uzan'ın ülkeye dönüp dönmeyeceği hakkında ise herhangi bir bilgi geçilmedi.

CEM UZAN KİMDİR?

Cem Uzan, 16 Aralık 1960 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. 

Liseyi İstanbul Alman Lisesi'nde tamamladıktan sonra ABD'de Pepperdine Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu.

Türkiye'de ilk özel televizyonu (Star TV) daha sonra Türkiye’nin ilk ve tek %100 Türk’e ait olan telekomünikasyon şirketini (Telsim) kurmuştur. 

Sahibi olduğu Star gazetesi, kısa sürede Türkiye'de en çok satan gazetelerden biri olmuştur. 

SİYASİ KARİYER

2002 senesinde siyasete atılan Uzan, Genç Parti'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanıdır. Parti kurulduktan üç ay sonra katıldığı 3 Kasım 2002 genel seçiminde %7,25 oranında oy aldı. 

Genç Parti, 22 Temmuz 2007 genel seçiminde %3.03 oy oranı almıştır.

İki seçimde de baraj altında kalan Genç Parti milletvekili çıkaramamıştır.

2. Ergenekon iddianamesinde, Şener Eruygur'u askeri darbeye teşvik ettiği iddia edildi. Daha sonra ise, Eylül 2009 tarihinde gizli yollardan Türkiye'den kaçtı. Bir süre Interpol tarafından arandıktan sonra, 12 Ekim 2009 tarihinde, Fransa’ya yaptığı siyasi sığınma başvurusu kabul edildi.  

4 çocuk babası olan Uzan, 2009 senesinden beri Fransa'da yaşamaktadır. 

Bir müddet ara verdiği iş hayatına 2014 senesinde geri dönmüştür. 



 


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