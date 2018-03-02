Cem Yılmaz 16 bin TL'ye bisiklet aldı

Lüks ve antika otomobillere olan merakıyla bilinen ve son dönemde motosiklete merak saran komedyenin, Vallyrie
markalı bisiklete 4 bin dolar (Yaklaşık 16 bin TL) ödediği öğrenildi.
Cem Yılmaz
daha önce de 5 bin 650 liraya elektrikli scooter almıştı. Hatta aynı elekrtikli scotter'dan Ozan Güven
de almıştı ve ikili birlikte çocukluklarını dönmüştü.
CEM YILMAZ'IN NESİ YOK Kİ!
Lüks tutkusu olduğu bilinen Cem Yılmaz'ın
pahalı otomobilleri, elektrikli scotter'ı, 16 bin TL'lik bisikleti ve bir de 3 milyon Euro'ya aldığı bir yatı var.
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