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Cem Yılmaz 16 bin TL'ye bisiklet aldı

Geçen ay sevgilisi Özge Sabuncu’yla Miami tatiline çıkan Cem Yılmaz, orada gördüğü elektrikli bisikleti Amerika’dan getirtti

02 Mart 2018, Cuma 09:12
Cem Yılmaz 16 bin TL'ye bisiklet aldı
Lüks ve antika otomobillere olan merakıyla bilinen ve son dönemde motosiklete merak saran komedyenin, Vallyrie markalı bisiklete 4 bin dolar (Yaklaşık 16 bin TL) ödediği öğrenildi.

Cem Yılmaz daha önce de  5 bin 650 liraya elektrikli scooter almıştı. Hatta aynı elekrtikli scotter'dan Ozan Güven de almıştı ve ikili birlikte çocukluklarını dönmüştü.


CEM YILMAZ'IN NESİ YOK Kİ!


Lüks tutkusu olduğu bilinen Cem Yılmaz'ın pahalı otomobilleri, elektrikli scotter'ı, 16 bin TL'lik bisikleti ve bir de  3 milyon Euro'ya aldığı bir yatı var. 



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