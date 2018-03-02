Cem Yılmaz 16 bin TL'ye bisiklet aldı

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Elif Bayram

Lüks ve antika otomobillere olan merakıyla bilinen ve son dönemde motosiklete merak saran komedyenin,markalı bisiklete 4 bin dolar (Yaklaşık 16 bin TL) ödediği öğrenildi.daha önce de 5 bin 650 liraya elektrikli scooter almıştı. Hatta aynı elekrtikli scotter'dande almıştı ve ikili birlikte çocukluklarını dönmüştü.Lüks tutkusu olduğu bilinenpahalı otomobilleri, elektrikli scotter'ı, 16 bin TL'lik bisikleti ve bir de 3 milyon Euro'ya aldığı bir yatı var.