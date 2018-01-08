Cem Yılmaz’a asker arkadaşı Haluk Levent’ten destek



'CEM EMEK VE EMEKÇİ DOSTUDUR!'

Cem Yılmaz yine saçlarını kazıttı

Cem Yılmaz Arif V 216'da kılıktan kılığa girdi

Zafer Algöz, Özkan Uğur, Can Yılmaz: Cem Yılmaz röntgen filmi çekse oynarız

Elif Bayram

’ın çok konuşulan filmi’yı beğenen de çok beğenmeyen de.Ünlü, ünsüz herkes eleştirilerini sosyal medya aracılığıyla dile getirirken’a destek mesajı asker arkadaşı’ten geldi.hesabından bir açıklama yapan, eleştirilere karşı şöyle yazdı:'ın son filmini beğenir beğenmezsiniz ama'e sallarken desteksiz sallamamak lazım. Askerlik boyunca aynı koğuşta yan yana yaşadık. Mütevazidir. Emek ve emekçi dostudur. Çalışkandır. Benim burada yazmama ihtiyacı olmayacak kadar kredisi olan kişilik sahibi adamdır.”