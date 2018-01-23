Cem Yılmaz'a gişede Enes Batur sürprizi (YouTuber Enes Batur'un filminden 5.7 milyon TL'lik hasılat)

CEM YILMAZ ARİF V 216 FİLMİ İÇİN NE DEMİŞTİ?

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ilk 3 günde 454 bin 373 kişi tarafından izlenerek birçok yapımı solladı! Hasılat 5 milyon 768 bin TL.filmiikinci haftasında 3 milyon 754 bin seyirciye ulaştı. Gişeye 48 milyon 624 bin TL bıraktı.Arif V 216 Türk Sinema tarihinde en iyi Ocak ayı açılışını yaptı.Toplam 9 milyon dolara (34 milyon TL) mal olan filmin hasılatı 18 milyon 478 bin lira.Cem Yılmaz böylelikle kendi rekorunu da kırdı.Sosyal medyada filmle ilgili çok sayıda eleştiri ve yorum yapılırken yazışmaları yakından takip edenda sosyal medya hesabından bir eleştiride bulundu.Filmle ilgili olarak izleyiciye teşekkür eden Cem Yılmaz Twitter hesabından şunları yazdı:''Filmimizi izleyip bize güzel, gurur verici sözler söyleyen seyircimize tüm arkadaşlarım adına tesekkür ederim. Filme küçük bi eleştiri de müsade edin ben yapayım; Ben bunun daha iyisini çalışır yine yaparım Arif V 216 da o güzel filmlerden biri artık! Varolun''