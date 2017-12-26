Cem Yılmaz Arif V 216'da Zeki Müren'i canlandıracak

Komedyen Cem Yılmaz
'ın merakla beklenen filmi Arif V 216,
5 Ocak'ta izleyicilerle buluşacak. Sinemaseverler birçok ünlü ismin rol aldığı film için şimdiden sabırsızlanıyor.
Cem Yılmaz filmde açılışı Zeki Müren
ile
yapacak.
Usta komedyen Zeki Müren’i canlandıracak. Cem Yılmaz’ın kostümü iki haftada hazırlandı.
Cem Yılmaz geçen günlerde film için özel bir parti vermişti. Özel gecede filmin senaryosunun geçtiği 1969 yılının ruhu yaşatılmıştı. Geceye katılanların 60'lı yılların kostümlerini giydiği partide Ozan Güven
, Çağlar Çorumlu
, Seda Bakan
ve Mert Fırat
başta olmak üzere filmin tüm oyuncuları hazır bulunmuştu.
Cem Yılmaz'ın ArifV216 filminin fragmanı yayınladı
Cem Yılmaz 'Arif V 216'nın partisinde hem eski eşi hem de sevgilisiyle eğlendi
İdil Janet Demiray