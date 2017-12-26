Cem Yılmaz Arif V 216'da Zeki Müren'i canlandıracak

Cem Yılmaz'ın ArifV216 filminin fragmanı yayınladı

Cem Yılmaz 'Arif V 216'nın partisinde hem eski eşi hem de sevgilisiyle eğlendi

İdil Janet Demiray

Komedyen'ın merakla beklenen filmi5 Ocak'ta izleyicilerle buluşacak. Sinemaseverler birçok ünlü ismin rol aldığı film için şimdiden sabırsızlanıyor.Cem Yılmaz filmde açılışıileyapacak.Usta komedyen Zeki Müren’i canlandıracak. Cem Yılmaz’ın kostümü iki haftada hazırlandı.Cem Yılmaz geçen günlerde film için özel bir parti vermişti. Özel gecede filmin senaryosunun geçtiği 1969 yılının ruhu yaşatılmıştı. Geceye katılanların 60'lı yılların kostümlerini giydiği partidevebaşta olmak üzere filmin tüm oyuncuları hazır bulunmuştu.