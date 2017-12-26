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Cem Yılmaz Arif V 216'da Zeki Müren'i canlandıracak

Cem Yılmaz’ın 5 Ocak’ta vizyona girecek ‘Arif V 216’ filmi Zeki Müren ile açılış yapacak

26 Aralık 2017, Salı 05:48
Cem Yılmaz Arif V 216'da Zeki Müren'i canlandıracak
Komedyen Cem Yılmaz'ın merakla beklenen filmi Arif V 216, 5 Ocak'ta izleyicilerle buluşacak. Sinemaseverler birçok ünlü ismin rol aldığı film için şimdiden sabırsızlanıyor.

Cem Yılmaz filmde açılışı Zeki Müren ile yapacak.




Usta komedyen Zeki Müren’i canlandıracak. Cem Yılmaz’ın kostümü iki haftada hazırlandı.



Cem Yılmaz geçen günlerde film için özel bir parti vermişti. Özel gecede filmin senaryosunun geçtiği 1969 yılının ruhu yaşatılmıştı. Geceye katılanların 60'lı yılların kostümlerini giydiği partide Ozan GüvenÇağlar Çorumlu, Seda Bakan ve Mert Fırat başta olmak üzere filmin tüm oyuncuları hazır bulunmuştu.



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