Cem Yılmaz bu kez Arif V 216 filminde seslendirdiği şarkılar için kamera karşısına geçti. İlk klibi de Mustafa Sandal'ın 'Araba' şarkısına çekti" />

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Cem Yılmaz bu kez klip çekti

Cem Yılmaz bu kez Arif V 216 filminde seslendirdiği şarkılar için kamera karşısına geçti. İlk klibi de Mustafa Sandal'ın 'Araba' şarkısına çekti

20 Ocak 2018, Cumartesi 16:02
Cem Yılmaz bu kez klip çekti
Arif V 216 filmi vizyona girdiği ilk üç günde 1.5 milyon kişi tarafından izlendi. Ozan Güven'le birlikte başrol oynayan Cem Yılmaz, filmde bir dönemin popüler şarkılarını da seslendirdi.


CEM YILMAZ İLK KLİBİNİ ARABA ŞARKISINA ÇEKTİ


O şarkılar şimdi İskender Paydaş prodüktörlüğünde dinleyicilerle buluşuyor. Komedyen ilk klibi ise Mustafa Sandal'ın 'Araba' şarkısına çekti. 



CEM YILMAZ ARİF V 216 FİLMİ İÇİN NE DEMİŞTİ?


Arif V 216 Türk Sinema tarihinde en iyi Ocak ayı açılışını yaptı.

Toplam 9 milyon dolara (34 milyon TL) mal olan filmin hasılatı 18 milyon 478 bin lira.Cem Yılmaz böylelikle kendi rekorunu da kırdı.

Sosyal medyada filmle ilgili çok sayıda eleştiri ve yorum yapılırken yazışmaları yakından takip eden Cem Yılmaz da sosyal medya hesabından bir eleştiride bulundu.

Filmle ilgili olarak izleyiciye teşekkür eden Cem Yılmaz Twitter hesabından şunları yazdı:

''Filmimizi izleyip bize güzel, gurur verici sözler söyleyen seyircimize tüm arkadaşlarım adına tesekkür ederim. Filme küçük bi eleştiri de müsade edin ben yapayım; Ben bunun daha iyisini çalışır yine yaparım Arif V 216 da o güzel filmlerden biri artık! Varolun''



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