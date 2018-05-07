Cem Yılmaz'dan vücut şov! (Cem Yılmaz nasıl zayıfladı?)

CEM YILMAZ NASIL BESLENİY9R?



VİDEO PAYLAŞTI

Defne Samyeli: Cem'e abi derdim

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı, belgelendi

Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli yorumu: Bizim evde tamirci var

Gizem Yetil

Cem Yılmaz, 'Arif V 216'nın hazırlık ve çekim sürecindeki stresin etkisiyle 90 kiloya kadar çıkmıştı.Filmin vizyona girmesinin ardından diyetisyenin yolunu tutan Cem Yılmaz, yaklaşık 20 kilo verdi.Her yere otomobiliyle giden Yılmaz, bu alışkanlığını bırakıp bisiklet alarak pedal çevirmeye başladı.Sebze ve protein ağırlıklı beslenmeye başlayan Yılmaz, unlu ve şekerli gıdaları kesip bol su içmeye başladı.Her gün Belgrad Ormanı’nda yürüyüş yapıp, bisiklete biniyor ve özel hoca eşliğinde spor yapıyor.Defne Samyeli ile aşk yaşadığı iddia edilen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından paylaştığı video ile adete şov yaptı.