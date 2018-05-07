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Cem Yılmaz'dan vücut şov! (Cem Yılmaz nasıl zayıfladı?)

Geçen yıl yaz tatilinde fazla kilolarıyla dikkat çeken Cem Yılmaz, sosyal medyada çok konuşulmuştu. Sıkı bir diyet ve spora başlayan Yılmaz 5 ayda yaklaşık 20 kilo verdi

07 Mayıs 2018, Pazartesi 19:49
Cem Yılmaz'dan vücut şov! (Cem Yılmaz nasıl zayıfladı?)
Cem Yılmaz, 'Arif V 216'nın hazırlık ve çekim sürecindeki stresin etkisiyle 90 kiloya kadar çıkmıştı.
Filmin vizyona girmesinin ardından diyetisyenin yolunu tutan Cem Yılmaz, yaklaşık 20 kilo verdi.

Her yere otomobiliyle giden Yılmaz, bu alışkanlığını bırakıp bisiklet alarak pedal çevirmeye başladı. 



 

CEM YILMAZ NASIL BESLENİY9R?


Sebze ve protein ağırlıklı beslenmeye başlayan Yılmaz, unlu ve şekerli gıdaları kesip bol su içmeye başladı.Her gün Belgrad Ormanı’nda yürüyüş yapıp, bisiklete biniyor ve özel hoca eşliğinde spor yapıyor. 


VİDEO PAYLAŞTI


Defne Samyeli ile aşk yaşadığı iddia edilen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından paylaştığı video ile adete şov yaptı.



Defne Samyeli: Cem'e abi derdim Defne Samyeli: Cem'e abi derdim
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı, belgelendiCem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı, belgelendi
Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli yorumu: Bizim evde tamirci varCem Yılmaz'dan Defne Samyeli yorumu: Bizim evde tamirci var
 


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