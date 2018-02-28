Cem Yılmaz festivallik film çekecek

Cem Yılmaz bu kez klip çekti

İdil Janet Demiray

iddiaya göre, film festivallerinde yarışacak bir proje için kolları sıvadı. Yeni filmi içinveile görüştü.Barış Arduç’nın gösterimi için İzmir’de hayranlarıyla buluşan komedyen, etkinliğeile’u da davet etmişti. Gösterimin ardından yakışıklı oyuncularla uzun uzun sohbet eden Yılmaz’ın ikiliyi İzmir’e davet etmesinin nedeni ise sonradan ortaya çıktı.Çağatay UlusoyCem Yılmaz, bir sonraki projesinde festival filmi yapmaya karar verdi. Başrol için Çağatay Ulusoy ve Barış Arduç’u düşünüyor.