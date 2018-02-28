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Cem Yılmaz festivallik film çekecek

Arif V 216 ile gişede istediği başarıyı yakalayan komedyen Cem Yılmaz'ın yeni film için harekete geçtiği iddia edildi

Cem Yılmaz festivallik film çekecek
Cem Yılmaz iddiaya göre, film festivallerinde yarışacak bir proje için kolları sıvadı. Yeni filmi için Çağatay Ulusoy ve Barış Arduç ile görüştü.


Barış Arduç

Arif V 216’nın gösterimi için İzmir’de hayranlarıyla buluşan komedyen, etkinliğe Çağatay Ulusoy ile Barış Arduç’u da davet etmişti. Gösterimin ardından yakışıklı oyuncularla uzun uzun sohbet eden Yılmaz’ın ikiliyi İzmir’e davet etmesinin nedeni ise sonradan ortaya çıktı.


Çağatay Ulusoy

Cem Yılmaz, bir sonraki projesinde festival filmi yapmaya karar verdi. Başrol için  Çağatay Ulusoy ve Barış Arduç’u düşünüyor.

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