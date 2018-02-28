Cem Yılmaz festivallik film çekecek

Cem Yılmaz
iddiaya göre, film festivallerinde yarışacak bir proje için kolları sıvadı. Yeni filmi için Çağatay Ulusoy
ve Barış Arduç
ile görüştü.
Barış Arduç
‘Arif V 216
’nın gösterimi için İzmir’de hayranlarıyla buluşan komedyen, etkinliğe Çağatay Ulusoy
ile Barış Arduç
’u da davet etmişti. Gösterimin ardından yakışıklı oyuncularla uzun uzun sohbet eden Yılmaz’ın ikiliyi İzmir’e davet etmesinin nedeni ise sonradan ortaya çıktı.
Çağatay Ulusoy
Cem Yılmaz, bir sonraki projesinde festival filmi yapmaya karar verdi. Başrol için Çağatay Ulusoy ve Barış Arduç’u düşünüyor.
Cem Yılmaz bu kez klip çekti
İdil Janet Demiray