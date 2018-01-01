Cem Yılmaz ile Defne Samyeli okul arkadaşı çıktı

01 Ocak 2018, Pazartesi 12:09 01 Ocak 2018, Pazartesi 13:09
TV8'de ekrana gelen 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programına katılan Defne Samyeli, 'Dokun Bana' performansıyla 4 jüri üyesini döndürmeyi başardı. Defne Samyeli, jüri üyesi olarak seçtiği Murat Boz ile bir de düet yaptı.
'CEM'E ABİ DERDİM'
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin okul yılları ile ilgili sohbeti izleyenleri güldürdü. Defne Samyeli, "Cem, benim okuldan arkadaşım, Boğaziçi'nden. Benden birkaç sınıf büyüktür. Ben 'abi' derdim. Bana çok destek olmuştur" şeklinde konuştu.
Defne Samyeli'nin sözlerinin ardından "Ben çirkinler bölümündeydim" esprisi yapan Cem Yılmaz, stüdyoyu kahkahaya boğdu.