Cem Yılmaz ile Defne Samyeli okul arkadaşı çıktı



'CEM'E ABİ DERDİM'

Defne Samyeli'nin sözlerinin ardından "Ben çirkinler bölümündeydim" esprisi yapan Cem Yılmaz, stüdyoyu kahkahaya boğdu.

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Defne Samyeli sahneye geri döndü

Elif Bayram

TV8'de ekrana gelenprogramına katılan Defne Samyeli, 'Dokun Bana' performansıyla 4 jüri üyesini döndürmeyi başardı. Defne Samyeli, jüri üyesi olarak seçtiği Murat Boz ile bir de düet yaptı.okul yılları ile ilgili sohbeti izleyenleri güldürdü. Defne Samyeli, "Cem, benim okuldan arkadaşım, Boğaziçi'nden. Benden birkaç sınıf büyüktür. Ben 'abi' derdim. Bana çok destek olmuştur" şeklinde konuştu.